V teniškem Parizu že razmišljajo tudi o gledalcih: 'Koliko jih bo, je težko reči'

Pravijo, da obstaja velika verjetnost, da bodo prostor na tribunah našli tudi ljubitelji tega športa, ki pa se bodo morali držati pravil o socialni distanci. "Nočemo turnirja s praznimi sedeži. Prepričan sem, da bodo na tribunah tudi gledalci, koliko jih bo lahko, zdaj ne morem reči. Po posvetu z odgovornimi za zdravje moramo najti optimalno število, ki bo zadostilo varnostnim ukrepom," je za AFP dejal Jean-Francois Vilotte, generalni direktor Francoske teniške zveze (FFT).

Kot je dejal direktor turnija, so že ustanovili delovno skupino, v kateri so predstavniki ministrstev za šport in zunanje zadeve ter uradniki in zdravstveni organi Roland Garrosa."Cilj je, da bomo imeli gledalce, če nam tega ne bo dovoljeno, pa smo zmožni pripraviti turnir tudi za zaprtimi vrati," je zaključil Vilotte. Turnir naj bi se začel 20. septembra.