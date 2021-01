V Tokiu prestavitve testnih tekmovanj pred OI

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na japonske medije, bi moral Tokio med 4. in 7. marcem gostiti kvalifikacije v sinhronem plavanju. Mednarodna plavalna zveza pa je v sodelovanju z Japonsko plavalno zvezo tekmovanje odpovedala zaradi težav pri vstopu tujih državljanov oziroma ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Kot sta povedali obe plavalni zvezi, naj bi tekmovanje zdaj skušali izpeljati aprila ali maja, če se bodo ukrepi na Japonskem spremenili. Trenutno je vstop v državo zaradi izrednih razmer tujim državljanom prepovedan, ukrepi pa bodo veljali vsaj do 7. februarja. Sprva so oblasti med izjeme za vstop na Japonsko uvrstile tuje športnike, januarja pa so to odločitev spremenile.

V Tokiu se trudijo zajeziti koronavirus za izvedbo iger. Decembra so sprejeli seznam ukrepov za izvedbo OI in na 53 straneh določili pravila, v okviru katerih bi tudi brez precepljenosti lahko izvedli OI, ki so jih lani prestavili na letošnje poletje. Za zdaj položaj pandemijo covida-19 na Japonskem še ni pod nadzorom.