V Tokiu za svetovni rekord 83.480 evrov

Ne bodo pa nagradili dosežkov, ki bi le izenačili obstoječe svetovne rekorde. Mešana ekipa ZDA v štafeti 4 x 400 m je bila zadnja prejemnica nagrade za svetovni rekord, ko je na prejšnjem v Budimpešti leta 2023 zmagala s časom 3:08,80.

Denarne nagrade bo prejelo prvih osem med posamezniki in v štafetah, pri katerih bodo za celotne ekipe namenili 80.000 dolarjev (66.780 evrov) za zlato, za srebro 40.000 (33.400) in za bron pa 20.000 (16.700). Posamično bo za zlato namenjeno 70.000 dolarjev (58.440 evrov), za srebro 50.000 (29.220), za bron pa 22.000 (17.379).