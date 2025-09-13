Svetli način
V Tokiu za svetovni rekord 83.480 evrov

Tokio, 13. 09. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Več kot 2000 atletinj in atletov iz skoraj 200 držav se bo na tokijskem olimpijskem stadionu v devetih dneh 25. svetovnega prvenstva merilo za odličja, Svetovna atletika (SA) pa je sporočila, da bo svetovne rekorde ponovno dodatno nagradila v višini 100.000 ameriških dolarjev (83.480 evrov). V to niso vključene premije za najboljše izide.

Ne bodo pa nagradili dosežkov, ki bi le izenačili obstoječe svetovne rekorde. Mešana ekipa ZDA v štafeti 4 x 400 m je bila zadnja prejemnica nagrade za svetovni rekord, ko je na prejšnjem v Budimpešti leta 2023 zmagala s časom 3:08,80.

Denarne nagrade bo prejelo prvih osem med posamezniki in v štafetah, pri katerih bodo za celotne ekipe namenili 80.000 dolarjev (66.780 evrov) za zlato, za srebro 40.000 (33.400) in za bron pa 20.000 (16.700). Posamično bo za zlato namenjeno 70.000 dolarjev (58.440 evrov), za srebro 50.000 (29.220), za bron pa 22.000 (17.379).

Višina denarnih nagrad za najboljše uvrstitve na SP:

- posamične discipline:

ZLATO.: 70.000 dolarjev (58.440 evrov)

SREBRO: 50.000 (29.220)

BRON: 22.000 (17.379)

4. mesto: 16.000 (13.360)

5. mesto: 11.000 (9180)

6. mesto: 7000 (5843)

7. mesto: 6000 (5000)

8. mesto: 5000 (4170)

- štafete (na ekipo)

ZLATO: 80.000 (66.780)

SREBRO: 40.000 (33.400)

BRON: 20.000 (16.700)

4. mesto: 16.000 (13.360)

5. mesto: 12.000 (10.020)

6. mesto: 8000 (6680)

7. mesto: 6000 (5000)

8. mesto: 4000 (3340)

ddolores
13. 09. 2025 14.17
+1
58 000€ za zlato na SP. Toliko dobi Glupaldo zjutraj ko vstane iz postelje!
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 13.19
V Sloveniji si jih pač prisvojiš
