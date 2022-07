V Umagu tudi Alcaraz in Sinner, Bedene zadnjič

"Posebni povabili bosta letos dobila Borna Ćorić in Poljičak, ki ima izredno zanimivo igro, ob kateri bodo gledalci zagotovo uživali. Tretje povabilo pa je za zdaj skrivnost, lahko rečem le, da gre za nadarjenega mladega igralca iz države, s katero imamo poslovno vez. Nasploh si v Umagu želimo mlade igralce, ki se nato k nam vračajo, zaradi njih lahko vedno računamo na močno konkurenco. Moram reči, da se po odpovedi leta 2020 in nekoliko okrnjenem turnirju leta 2021 spet vračamo na stare tire. Letošnja konkurenca bo najbrž najmočnejša po letu 2007," je na novinarski konferenci dejal direktor tekmovanja Tomislav Poljak .

Ob omenjenih bo na najmočnejšem turnirju v regiji, ki ga vsako leto obišče veliko Slovencev, ne samo zaradi tenisa, ampak tudi zaradi bogatega spremljevalnega programa, ki vsebuje koncerte znanih glasbenikov ter degustacije hrane in istrskih vin, še nekaj odličnih igralcev, kot so Italijan Fabio Fognini, mladi Danec Holger Rune in letošnji zmagovalec mladinskega turnirja v Wimbledonu, domačin Mili Poljičak.

Poljak upa, da bodo lahko slovenski navijači na delu čim dlje časa videli tudi Bedeneta, ki se je doslej na tem turnirju dvakrat uvrstil v četrtfinale, sanj, da bi ga nekoč osvojil, pa še ni prekinil. Letos bo imel zadnjo možnost, saj se bo po koncu sezone poslovil od teniške karavane.

"Ta turnir je bil zame vedno nekaj posebnega, na njem sem praktično domačin, z ljudmi, ki ga vodijo, sem postal prijatelj. V mladih letih, ko so nas trenerji vozili v Umag, sem najprej sanjal, da bom na njem nastopil, pozneje, da ga bom osvojil. Za zdaj mi ni uspelo, ampak sanje se še niso končale. Vem, da bo v takšni konkurenci to težko uresničiti, a sanje so dovoljene," ima na svojem najljubšem turnirju, na katerem tudi vedno praznuje rojstni dan in ki se igra na njegovi še vedno najljubši podlagi, pesku, visoka pričakovanja Ljubljančan.