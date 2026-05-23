V Velenju bo znova zahrumelo: šest brzincev do razpleta

V Velenju se je v petek začel reli z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, na katerem letos nastopa 71 posadk iz sedmih držav. Organizatorji so že pred začetkom napovedovali izjemno tesen obračun, saj je prijavljenih kar 18 dirkalnikov razreda Rally2, ki sodijo tik pod elitni razred svetovnega prvenstva WRC.
Po prvih hitrostnih preizkušnjah so gledalci že videli nekaj spektakularnih voženj, a drugi tekmovalni dan lahko še vedno poskrbi za marsikateri probrat. To se je letos pokazalo že na uvodnem reliju državnega prvenstva v Vipavski dolini, kjer je Rok Turk po zaostanku v petek v soboto strl konkurenco in prišel do zmage.
Dirkače zdaj čaka še šest "brzincev", na katerih bodo morali združiti hitrost, natančnost in zbranost.
Velik adut domačega občinstva ostajata člana domačega AMTK Velenje Mitja Glasenčnik in sovoznik Matej Pistotnik, ki letos prvič nastopata z dirkalnikom Rally2 in sta se po uvodnem dnevu suvereno zavihtela na četrto mesto.
V samem vrhu pa ostajajo Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin, Mark Škulj z Urošem Ocvirkom in Marko Grossi s Taro Berlot.
