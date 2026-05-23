Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

V Velenju bo znova zahrumelo: šest brzincev do razpleta

Velenje, 23. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Rally Velenje

Po uvodnem dnevu 41. Rally-ja Velenje boj za vrh še ni zaključen. Čeprav so nekateri favoriti že pokazali zobe na zavitih cestah Šaleške doline, prvouvrčeni Rok Turk ima pred trenutno drugim Markom Škuljem 27 sekund prednosti, dirkače danes čaka še šest hitrostnih preizkušenj, na katerih se lahko razmerja hitro obrnejo.

V Velenju se je v petek začel reli z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, na katerem letos nastopa 71 posadk iz sedmih držav. Organizatorji so že pred začetkom napovedovali izjemno tesen obračun, saj je prijavljenih kar 18 dirkalnikov razreda Rally2, ki sodijo tik pod elitni razred svetovnega prvenstva WRC.

Po prvih hitrostnih preizkušnjah so gledalci že videli nekaj spektakularnih voženj, a drugi tekmovalni dan lahko še vedno poskrbi za marsikateri probrat. To se je letos pokazalo že na uvodnem reliju državnega prvenstva v Vipavski dolini, kjer je Rok Turk po zaostanku v petek v soboto strl konkurenco in prišel do zmage.

Dirkače zdaj čaka še šest "brzincev", na katerih bodo morali združiti hitrost, natančnost in zbranost.

Preberi še 'Ritem je brutalno hiter. Ne vem, če je že kdaj drselo toliko, kot drsi letos'

Velik adut domačega občinstva ostajata člana domačega AMTK Velenje Mitja Glasenčnik in sovoznik Matej Pistotnik, ki letos prvič nastopata z dirkalnikom Rally2 in sta se po uvodnem dnevu suvereno zavihtela na četrto mesto.

V samem vrhu pa ostajajo Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin, Mark Škulj z Urošem Ocvirkom in Marko Grossi s Taro Berlot

Po prvem dnevu na 41. Tiki Rally Velenje v posameznih divizijah vodijo:

- divizija 1: Alen Pajk in Enej Robič,

- divizija 1A: Matjaž Vogrič in Tjaša Vogrič,

- divizija 2: Vasja Miklavčič in Martin Černigoj,

- divizija 3: Blaž Benčina in Maja Sedej,

- divizija 4: Ambrož Knavs in Nejc Cencič.

rally velenje reli rok turk dirka

Slovenske odbojkarice na uvodni pripravljalni tekmi odpravile Slovakinje

24ur.com 'Ritem je brutalno hiter. Ne vem, če je že kdaj drselo toliko, kot drsi letos'
24ur.com Lahko odpisani Verstappen pride do petega zaporednega naslova?
24ur.com Roglič in druščina že pogledujejo proti prvi gorski etapi na Vuelti
24ur.com Jorge Martin: Težki trenutki so me naredili močnejšega
24ur.com Pogačar na 'domačem' terenu po tretjega od petih spomenikov
24ur.com Državno prvenstvo v reliju se ta konec tedna seli v Velenje
24ur.com Pogačar le še etapo oddaljen od skupne zmage: Najtežji Tour do zdaj!
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Na poroki je nosila uhane pokojne legendarne igralke
Na poroki je nosila uhane pokojne legendarne igralke
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725