V Velenju bo znova zahrumelo: šest brzincev do razpleta

V Velenju se je v petek začel reli z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, na katerem letos nastopa 71 posadk iz sedmih držav. Organizatorji so že pred začetkom napovedovali izjemno tesen obračun, saj je prijavljenih kar 18 dirkalnikov razreda Rally2, ki sodijo tik pod elitni razred svetovnega prvenstva WRC.

Po prvih hitrostnih preizkušnjah so gledalci že videli nekaj spektakularnih voženj, a drugi tekmovalni dan lahko še vedno poskrbi za marsikateri probrat. To se je letos pokazalo že na uvodnem reliju državnega prvenstva v Vipavski dolini, kjer je Rok Turk po zaostanku v petek v soboto strl konkurenco in prišel do zmage.

Dirkače zdaj čaka še šest "brzincev", na katerih bodo morali združiti hitrost, natančnost in zbranost.