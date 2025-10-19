V Velenju se bosta novembra združila resnični šport in e-šport

Gre za tekmovanje, kjer se igralci pomerijo tako na igrišču kot za igralno konzolo. Po uspešnem lanskem nastopu ekipe Gentle Neighbours, ki je Slovenijo zastopala na turnirju v Združenih arabskih emiratih, se phygital šport vrača v našo državo.

Phygital šport, ki izhaja iz angleških besed physical in digital, je nov koncept, kjer se prepletata realna igra in virtualno tekmovanje. Ekipe se najprej pomerijo v videoigri, nato nadaljujejo tekmo na pravem igrišču, rezultati obeh delov pa odločajo o končnem zmagovalcu.