Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

V Velenju se bosta novembra združila resnični šport in e-šport

Velenje, 19. 10. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Velenje bo letos novembra postalo središče vznemirljive športne novosti. V Rdeči dvorani bosta potekala turnirja Phygital Football in Phygital Basketball, ki prinašata popolno združitev dveh svetov – športa in gaminga.

Phygital
Phygital FOTO: E-športna zveza Slovenije

Gre za tekmovanje, kjer se igralci pomerijo tako na igrišču kot za igralno konzolo. Po uspešnem lanskem nastopu ekipe Gentle Neighbours, ki je Slovenijo zastopala na turnirju v Združenih arabskih emiratih, se phygital šport vrača v našo državo.

Phygital šport, ki izhaja iz angleških besed physical in digital, je nov koncept, kjer se prepletata realna igra in virtualno tekmovanje. Ekipe se najprej pomerijo v videoigri, nato nadaljujejo tekmo na pravem igrišču, rezultati obeh delov pa odločajo o končnem zmagovalcu.

Phygital
Phygital FOTO: E-športna zveza Slovenije

"Gre za tekmovanje, ki povezuje dve generaciji, športnike in gamerje," pojasnjujejo pri E-športni zvezi Slovenije. "Phygital ni samo zabava, ampak popolnoma nov način razmišljanja o športu. Tukaj štejejo refleksi, strategija, kondicija in ekipni duh, vse hkrati."

Phygital tekmovanja so v zadnjih dveh letih doživela eksploziven vzpon po svetu. Prvi uradni dogodki so bili organizirani v Rusiji in Armeniji, kjer je phygital šport postal celo uradno priznan tekmovalni format. Leta 2024 so v Kazanu potekale prve "Igre prihodnosti" – globalne phygital igre z več kot 2.000 tekmovalci iz več kot 100 držav.

phygital nogomet košarka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330