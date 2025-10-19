V Velenju se bosta novembra združila resnični šport in e-šport

Gre za tekmovanje, kjer se igralci pomerijo tako na igrišču kot za igralno konzolo. Po uspešnem lanskem nastopu ekipe Gentle Neighbours, ki je Slovenijo zastopala na turnirju v Združenih arabskih emiratih, se phygital šport vrača v našo državo.
Phygital šport, ki izhaja iz angleških besed physical in digital, je nov koncept, kjer se prepletata realna igra in virtualno tekmovanje. Ekipe se najprej pomerijo v videoigri, nato nadaljujejo tekmo na pravem igrišču, rezultati obeh delov pa odločajo o končnem zmagovalcu.
"Gre za tekmovanje, ki povezuje dve generaciji, športnike in gamerje," pojasnjujejo pri E-športni zvezi Slovenije. "Phygital ni samo zabava, ampak popolnoma nov način razmišljanja o športu. Tukaj štejejo refleksi, strategija, kondicija in ekipni duh, vse hkrati."
Phygital tekmovanja so v zadnjih dveh letih doživela eksploziven vzpon po svetu. Prvi uradni dogodki so bili organizirani v Rusiji in Armeniji, kjer je phygital šport postal celo uradno priznan tekmovalni format. Leta 2024 so v Kazanu potekale prve "Igre prihodnosti" – globalne phygital igre z več kot 2.000 tekmovalci iz več kot 100 držav.
