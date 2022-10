V Velenju vse najboljše slovenske tenisačice proti najboljšim Kitajkam

Vabilu kapetana Andreja Kraševca sta se odzvali obe najboljši Slovenki, Kaja Juvan (87.) in Tamara Zidanšek (88.), ki sta uvrščeni med prvih 100 na svetu, prav tako bo v reprezentanci po petih letih spet zaigrala najboljša Slovenka med dvojicami, Andreja Klepač , 29. na lestvici WTA, v ekipi pa sta še Živa Falkner in Pia Lovrič .

To bo drugi dvoboj med Slovenijo in Kitajsko v pokalu BJK, ki se je prej imenoval pokal Fed. Ekipi sta se srečali leta 2005 v Pekingu v kvalifikacijah za svetovno skupino, Kitajke pa so zmagale s 4:1. Edino zmago je za Slovenijo dosegla Katarina Srebotnik, igrale pa so še Andreja Klepač, Tina Križan in Sandra Volk.

Dvoboj v Velenju, ki so si ga izbranke Andreja Kraševca priborile aprila z uspešnim nastopom v 1. evro-afriški skupini v Turčiji, sodi v končnico (BJK Cup Play-offs) tega tekmovanja. V primeru zmage bi Slovenija naslednje leto igrala v kvalifikacijah za finalni del pokala BJK. Slovenija ni bila tako blizu svetovnemu vrhu od leta 2012, ko je zadnjič igrala v takrat svetovni skupini pokala Fed.