V Velenju zmagal Dinkel, najboljši Slovenec na 2. mestu Rok Turk

Dirkači so ta konec tedna dočakali tudi domači uvod v sezono. Potem ko je nekaj slovenskih posadk že nastopilo na nedavnem reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, so na domači sceni prvi korak naredili v Velenju. Na koncu se je zmage v slovenski konkurenci veselil aktualni državni prvak Rok Turk, ki v tej sezoni lovi že peti zaporedni naslov prvaka, s katerim bi ujel Aleksa Humarja. Največ lovorik, šest, ima sicer Darko Peljhan. Turk je prvič na domačih cestah sodeloval tudi z novim sovoznikom, saj je Blanka Kacinzaradi materinstva prekinila kariero, začasno pa Turku zapiske bere Vili Ošlaj.

Naveza Turk-Ošlaj je tudi najbolje začela reli. Prvak je vodil po polovici, a razlike na vrhu so bile majhne. Po treh hitrostnih preizkušnjah je imel slovenski dirkač le 1,5 sekunde prednosti, ki se je nato v naslednji stopila in v vodstvo se je prebil nemški voznik. Odločitev je padla prav v zadnji HP. Popoldanski del relija je začinilo tudi vreme, saj je dirkačem delo otežil dež. Turku pa jo je zagodla še tehnika, zaradi težav z motorjem je v tem "brzincu" izgubil 50 sekund v primerjavi z Dominikom Dinklom.

Zaostanek močno zmanjšal tudi Kiss, a ostal tretji

Tako je moral prvo mesto na reliju prepustiti nemškemu tekmecu, je pa le ubranil drugo, čeprav je bil tudi tretji Madžar Ferenc Kiss(Volkswagen polo GTI R5) povsem blizu in je na koncu za njim zaostal le dve sekundi. Od slovenskih dirkačev je bil za Turkom drugi najboljši Peljhan (Volkswagen polo proto), ki je reli sicer končal na petem mestu z dobrimi štirimi minutami zaostanka za zmagovalcem, Mark Škulj(Ford Fiesta rally 4) pa je bil skupno 12. Med prvimi petimi v seštevku DP sta bila še Jernej Fakin(Ford Fiesta rally 4) na skupno 17. ter Grega Premrl(Toyota GT86) na skupno 22. mestu.

Dirkači so v Velenju in okolici na sprinterskem reliju prevozili skupno šest hitrostnih preizkušenj, po trikrat dve različni. Na uvodni domači dirki je nastopilo sto posadk iz Slovenije in tujine, do cilja jih je prišlo 83. Sezona DP se bo nadaljevala z relijem Vipava 25. in 26. junija. Koledar DP 2021 sicer po tej drugi postaji predvideva še štiri: po vipavskem še reli Železniki konec julija, v začetku septembra pa dirko v Novi Gorici. V koledarju za DP je tudi hrvaški reli Poreč konec septembra, sezona se bo predvidoma končala konec oktobra z relijem v Idriji.