V Veliki Kaniži še druga runda?

Da je bil dvoboj z vzhodnimi sosedi vse prej, kot prijateljski, pričajo tudi dogodki iz drugega polčasa, ko se je zaiskrilo po borbi na črti med krožnim napadalcem Miklošem Rosto, Stefanom Žabićem in Blažem Blagotinškom. Slovenski reprezentanti - bili so najbližje dogodkom – so se izstrelili s klopi za rezervne igralce, hitro pa so jim sledili tudi madžarski tekmeci. Po nekaj trenutkih je bilo besednega obračunavanja in prepiranja konec, predčasno pa sta morala pod prho Blagotinšek in Rosta.