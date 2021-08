V Washingtonu izpadel Rafael Nadal

Petintridesetletni Nadal je po nastopu v Parizu izpustil tudi olimpijske igre v Tokiu, na igrišča pa se je vrnil prav ta teden v Washingtonu v luči nastopa na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku med 30. avgustom in 12. septembrom.

Rafael Nadal je sicer osvojil več točk kot 24-letni Južnoafričan (83:79), a je v ključnih trenutkih Lloyd George Harris bolje odigral tako v prvem kot v odločilnem tretjem nizu. Po dveh urah ter 11 minutah je dosegel največjo zmago v karieri in šele drugo proti igralcem iz najboljše deseterice. V Dubaju je letos marca trenutno 50. igralec sveta ugnal takrat četrtega igralca sveta Avstrijca Dominica Thiema . V četrtfinalu bo Harris izzval Japonca Keija Nišikorija .

Po porazu proti 14. nosilcu Harrisu je priznal, da je bilo stopalo videti bolje. "Najboljša novica je ta, da je bila noga boljša kot včeraj. Še naprej bom sprejemal vse izzive, ki so pred mano. V Torontu imam naslednji teden novo priložnost," je na novinarski konferenci sporočil 20-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

V New Yorku bodo na zadnjem grand slamu sezone Nadal, Novak Đoković, in Roger Federer, ki je zaradi težav s kolenom odpovedal nastop na prihajajočih mastersih v Torontu in Cincinnatiju, lovili 21. zmago na največjih turnirjih.

Srbski zvezdnik bo v igri tudi za sezonski grand slam, potem ko je dobil OP Avstralije in Francije ter Wimbledon. Nazadnje je ta dosežek uspel Avstralcu Rodu Laverju leta 1969.