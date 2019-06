V Wimbledonu opravili žreb, znani tudi tekmeci slovenskih predstavnikov

Edini Slovenec na "sveti travi" Bedene, 86. igralec sveta, je proti Ćoriću doslej odigral štiri tekme, zmagal je le enkrat. Nazadnje sta se srečala letos v Roland Garrosu, ko je zmagal Hrvat. Bedene je v Wimbledonu prišel najdlje do tretjega kroga, Ćorić do drugega.

Slovenija bo bolj zastopana v ženskem delu turnirja. Zidanškova, Hercogova in Jakupovičeva so si po zaslugi dobrih iger in položaja na lestvici WTA mesto v glavnem delu turnirja zagotovile neposredno, Juvanova pa si nastop priigrala prek kvalifikacij. Devetinpetdeseta igralka na lestvici WTA Zidanškova bo v glavnem delu Wimbledona igrala prvič, čaka pa jo težko delo. Bouchardova je leta 2014 igrala v finalu in izgubila, v zadnjih letih pa je precej nazadovala. Zidanškova in Bouchardova se do zdaj še nista pomerili.