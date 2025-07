V Wimbledonu v čast Joti omilili strogo pravilo belih oblačil

Na teniškem grand slam turnirju v Wimbledonu je vodstvo sprejelo zgodovinsko odločitev in prvič po dolgem času prekršilo eno svojih najstrožjih pravil, da bi tenisačem omogočili poklon tragično preminulemu nogometašu Diogu Joti. Organizatorji najprestižnejšega teniškega turnirja na svetu so uradno potrdili, da bo igralcem med tekmami dovoljeno nositi črne trakove okoli roke – kar predstavlja izjemo od tradicionalnega pravila, po katerem morajo biti vsi tekmovalci oblečeni povsem v belo.

Do te odločitve je prišlo po pretresljivi novici, da je v prometni nesreči v Španiji umrl Diogo Jota, napadalec Liverpoola in portugalske reprezentance. V nesreči je skupaj z njim umrl tudi njegov brat Andre Silva. Po podatkih španske policije naj bi do nesreče prišlo zaradi počene pnevmatike na Lamborghiniju, ki je nato zletel s ceste in zagorel. Jota, ki se je pred kratkim poročil, je za seboj pustil ženo in tri otroke. Tragedija je sprožila val sočutja v celotnem športnem svetu, tudi v tenisu.

Portugalski tenisač Francisco Cabral je že napovedal, da bo na svojem naslednjem dvoboju nosil črni trak v znak spoštovanja do rojaka. Cabral je po zmagi v igri dvojic povedal: "Diogo Jota ni bil le športna zvezda na Portugalskem, bil je tudi izjemen človek. Neizmerno mi je žal za njegovo družino – to je težek trenutek za vse nas." Wimbledon je sicer znan po najstrožjem pravilniku glede oblačil v svetu tenisa, zato so tovrstne izjeme izjemno redke. Zadnjič so pravilo sprostili leta 2022, ko so igralkam dovolili nošenje temnejših spodnjih hlačk zaradi menstrualnih razlogov. Odločitev, da igralcem dovolijo črne trakove v poklon Joti, je naletela na odobravanje tako v javnosti kot tudi med tenisači.

Sporočila podpore in žalosti so izrazili številni športniki, vključno z Rafaelom Nadalom in nekdanjim trenerjem Liverpoola Jürgenom Kloppom, medtem ko je Liverpool na svojem stadionu zastavo spustil na pol droga in na družbenih omrežjih objavil ganljivo sporočilo.

