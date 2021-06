Zidanškova bo zaradi dežja morala počakati, Đoković preskočil prvo oviro

Prvi teniški igralci bi na igrišča All England Cluba morali stopiti ob 12. uri po slovenskem času, a je to preprečil dež. Ker se tudi pozneje vreme še ni izboljšalo, so organizatorji že odpovedali 16 dvobojev, tudi tretji dvoboj na igrišču številka 12, kjer bi se polfinalistka Roland Garrosa Tamara Zidanšek v prvem krogu morala pomeriti z osmo postavljeno Karolino Pliškovo.

Dvoboj druge Slovenke Polone Hercog zaenkrat še ni bil odpovedan. Njen obračun z Američanko Danielle Collins je predviden kot prvi na igrišču številka 6.