Srečanje v Zlatorogu začasno prekinjeno

Varovanci Alema Toskića so doslej izgubili vseh 13 dvobojev med evropsko elito, s čimer so prikovani na dno skupine B. GOG iz Gudmeja na drugi strani igra za boljše izhodišče, saj bi ob zmagi in porazu Montpelliera proti Barceloni napredoval na četrto mesto razpredelnice.

Danci, ki so bolje odprli obračun, so v Zlatorogu prvi zatresli mrežo, ko je v polno zadel Emil Madsen. Po 4. minutah igre so si gostje priigrali minimalno prednost (2:3).