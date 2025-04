V zadnji kvalifikacijski ciklus s številnimi novimi obrazi

Moško rokometno reprezentanco v začetku maja čaka zadnji kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem, Norveškem in Švedskem. Selektor Uroš Zorman je za tekmi z Litvo in Estonijo vpoklical številne nove obraze, počitek pa namenil številnim nosilcem igre.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V primerjavi z zadnjim reprezentančnim snidenjem v marcu je selektor Uroš Zorman pošteno premešal karte. Z željo po razširitvi kandidatov za nastop na najpomembnejših tekmah je vpoklical 10 novih imen. Med njimi je sedem takšnih, ki nastopajo za slovenske klube. Skupno na tokratnem seznamu kar polovica prihaja iz slovenskih klubov.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Proti reprezentancam z Baltika bodo manjkali praktično vsi igralci z letošnjega svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, vključno z najvidnejšimi posamezniki, kot so Blaž Janc, Aleks Vlah, Borut Mačkovšek, Klemen Ferlin, Blaž Blagotinšek, Tilen Kodrin in mnogi drugi. Od standardnih članov bodo poleg le Domen Makuc, Kristjan Horžen, Staš Slatinek Jovičič in Tadej Kljun, ostala mesta pa bodo zasedli tisti, ki jih je z vstopom v novi olimpijski ciklus selektor že uvrščal na širše sezname. Prvo vabilo selektorja v člansko reprezentanco si je prislužil trenutno najboljši strelec Lige NLB Uroš Knavs, ki je v dresu Rika Ribnice na dosedanjih 24 tekmah zabil izjemnih 185 golov. Poleg levokrilnega rokometaša si bodo med 20 vpoklicanimi rokometaši debi v dresu z državnim grbom skušali zagotoviti še vratar Celja Pivovarne Laško Gal Gaberšek, krožni napadalec Trima Trebnjega Lan Grbić in njegov soigralec, visokorasli organizator igre Vid Miklavec.

Poleg Knavsa in Slatinka Jovičiča se bodo za nastop na krilnih položajih potegovali Tadej Mazej, Tim Cokan in Gal Marguč. V zunanji vrsti so na seznamu poleg Miklavca, Makuca in Kljuna še Uroš Miličević, Tarik Mlivić, Mitja Janc, Domen Tajnik in Matic Grošelj. Med krožnimi napadalci bosta ob boku Horžena in Grbića stala Jernej Drobež in po dolgem času ter uspešno prestani rehabilitaciji pretrgane ahilove tetive Stefan Žabić.

Stefan Žabić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Ker smo si nastop na zaključnem turnirju zagotovili že pred zadnjim kvalifikacijskim oknom, smo se odločili, da prihajajoči reprezentančni akciji priložnost ponudimo igralcem, ki doslej niso imeli večje vloge oziroma v zadnjem času niso bili na reprezentančnem seznamu," je na novinarski konferenci v Ljubljani odločitev pojasnil Zorman. Poleg razširitve nabora kandidatov, s katerim pogleduje v prihodnost slovenskega (reprezentančnega) rokometa, je bila ob tokratnem izboru selektorjeva želja tudi ta, da nosilcem reprezentance omogoči nekaj odmora pred vrhunci klubske sezone. Številni namreč vse od konca pretekle sezone niso imeli na voljo pravega počitka. Razlog je tičal v pripravah in olimpijskem nastopu, po katerem so se zgolj preselili klubska okolja in se tam nadaljevali s pripravami na to sezono.

Matic Grošelj FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Verjamem, da bomo na zadnjih dveh tekmah pokazali pravi obraz in kvalifikacijski ciklus zaključili na najboljši možni način," je, kot poroča uradna spletna stran RZS, še dodal Zorman in priznal, da bi na seznam želel dodati še pet ali šest igralcev, a se je moral odločiti za dvajseterico. Slovenska izbrana vrsta je uvodne štiri kvalifikacijske preizkuse za Euro 2026 preizkuse sklenila s polnim izkupičkom. V novembru je v Velenju ugnala Litvance (36:25), v Talinu pa Estonce (29:28). Izjemno suverenost je pokazala v marcu, ko je v Skopju in Kopru dvakrat zanesljivo odpravila Severne Makedonce (32:26 in 38:27) ter si že pred zadnjima tekmama 15. v zgodovini zagotovila mesto med evropsko elito.