V Zadru bo igral tudi Zverev, Đoković v Beogradu izgubil s Krajinovićem

Spektakel v Zadru bo eden izmed humanitarnih turnirjev Adrie Toura, ki ga organizira prvi igralec sveta, Novak Đoković, ki Alexandra Zverevazelo spoštuje, dobro se spominja poraza iz finala ATP leta 2018. Zverev je do zdaj v svoji karieri zmagal na desetih turnirjih.

Adria Tour v Zadru se bo začel v petek s slovesnim odprtjem, prireditelji pa obljubljajo bogat spremljevalni program, načrtujejo koncerta Gibonnija, Petra Grašain še eno koncertno presenečenje.

Do presenečenja je prišlo tudi na sobotnih obračunih Adria Toura v Đokovićevem teniškem centru v Beogradu, saj je gostitelj in direktor turnirja v zadnjem večernem obračunu izgubil z 28-letnim rojakom Filipom Krajinovićemz 2:4, 4:2 in 4:1 v nizih. Sicer 32. igralec z računalniške lestvice ATP je že prej močno namučil tudi Zvereva, a ga je Nemec na koncu premagal z 0:4, 4:3 (5) in 4:3 (2) v nizih. Zaradi poškodbe prvega loparja Bosne in Hercegovine, Damirja Džumhurja, je bilo hitro konec njegovega dvoboja z Avstrijcem Dominicom Thiemom, organizatorji pa upajo, da bo Džumhur nared za spektakel v Sarajevu, kjer se bo Adria Tour tudi zaključil ravno s spopadom med 28-letnim domačinom in Đokovićem.

Zaključna točka v obračunu med Đokovićem in Krajinovićem, ki je Đokoviću zadal šele prvi (sicer neuradni) poraz v zaenkrat brezhibni sezoni 2020: