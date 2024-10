V ZDA organizirali svetovne igre v žongliranju s 'kettlebelli'

'Kettlebelli' so že leta osnovni vadbeni pripomoček treningov s prostimi utežmi, v zadnjem času pa so dobili novo vlogo. V ZDA in Rusiji se je namreč v zadnjih nekaj letih začel razvijati nov šport: žongliranje s 'kettlebelli'. V začetku oktobra pa so v New Yorku potekale svetovne igre v tem novodobnem športu, ki združuje elemente moči, spretnosti, izvirnosti in koordinacije.

Kettlebelli so litoželezne uteži v obliki krogle z enim samim ročajem, ki se uporabljajo za športno vadbo. Kot angleško ime samo pove, so podobni zvoncem, ki jih okoli vratu nosi živina, a njihov izvor naj bi bil nekoliko drugačen. 'Kettlebelli' naj bi namreč nastali iz ruskih uteži, imenovanih girja, s katerimi so v 18. stoletju tehtali pridelke s polj, njihova raba v športne namene pa se je začela približno stoletje kasneje, ko so jih Evropi razširili t. i. 'strongmani', ki so v potujočih cirkusih razkazovali svojo moč. Njihova uporaba se je močno razširila z začetkom 21. stoletja, ko se je popularizirala funkcionalna vadba, katere ključni del so proste uteži.

V zadnjih nekaj letih pa je nastal nov šport, v katerem je pred kratkim v Brooklynu v New Yorku potekala druga izvedba trenutno največjega tekmovanja v tem športu. Imenuje se 'Kettlebell Juggling' oziroma žongliranje s 'kettlebelli', ki ima že svojo krovno zvezo (Kettlebell Juggling World Association) z osmimi članicami. Najštevilčnejša izmed njih je ameriška zveza (American Association of Kettlebell Juggling), ki je na začetku oktobra tudi organizirala svetovne igre v žongliranju s 'kettlebelli', na katerih so se športnice in športniki iz osmih držav merili v petih disciplinah: klasičnem žongliranju, klasičnem 'power' žongliranju, žongliranju prostega sloga, bitki v žongliranju in polmaratonu.

Daleč največ pozornosti so požele bitke v žongliranju, v katerih se po dva športnika v slogu plesih bitk pomerita v dveh 15-sekundnih rundah, v katerih morata izvesti čim bolj atraktivno koreografijo. Nastop ocenijo trije sodniki, ki tekmovalcem v treh kategorijah (spretnost, tehničnost in ustvarjalnost) podelijo do pet točk na kategorijo in zmaga seveda tisti, ki zbere več točk. V tej disciplini morajo tako moški, ki žonglirajo z 12 kilogramov težkim 'kettlebellom', in dekleta, ki uporabljajo šestkilogramski 'kettlebell', poleg moči pokazati predvsem spretnost in ustvarjalnost. Prvo mesto je v tej disciplini osvojil Kanadčan Sean Perse.

Šport je z nekoliko drugačnimi pravili že nekaj let priljubljen v Rusiji, kjer prav tako potekajo tekmovanja, in glede na popularnost funkcionalne vadbe v Sloveniji je le še vprašanje časa, kdaj se bo tudi v Sloveniji prijel ta novodobni šport.