V ZDA zaradi mamil in umora iščejo nekdanjega kanadskega olimpijca

Ryan Wedding, ta je na zimskih igrah 2002 končal v kvalifikacijah na 24. mestu v deskarskem paralelnem veleslalomu, je eden izmed 16 obtoženih za preprodajo mamil v povezavi z zveznimi obtožbami v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Člani mamilarske naveze so obtoženi vodenja kriminalne združbe za preprodajo mamil, ki je pošiljala na stotine kilogramov kokaina iz Kolumbije prek Mehike in južne Kalifornije v Kanado in druge lokacije v ZDA. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je sporočil, da ponuja nagrado do 50.000 dolarjev (46.000 evrov) za informacije, ki bi vodile do aretacije nekdanjega Weddinga, za katerega domnevajo, da se skriva v Mehiki.

Zvezni tožilci v Los Angelesu, ki so v četrtek razkrili nove obtožbe v primeru, so povedali, da so Weddingovega domnevnega pajdaša, 34-letnega Kanadčana Andrewa Clarka, prejšnji teden oblasti prijele v Mehiki. Wedding pa je še vedno na prostosti. Tožilci trdijo, da sta Wedding in Clark novembra 2023 orkestrirala umora dveh Kanadčanov zaradi ukradene pošiljke mamil in "domnevno tudi naročila umor druge žrtve 18. maja 2024 zaradi dolga za mamila". Wedding, čigar vzdevki vključujejo nazive, kot so el Jefe, Giant in Public Enemy, je v ZDA obtožen osmih kaznivih dejanj, med njimi so trije umori. "Gre za organizacijo za preprodajo mamil, katere član je Wedding in ki deluje veliko predolgo časa. Odgovorna je za brezčutne in na pohlepu utemeljene zločine v več državah, od Kolumbije prek Mehike, ZDA do Kanade," je dejal Matthew Allen, posebni agent Urada za boj proti drogam v Los Angelesu.

