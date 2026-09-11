V ženskem finalu OP ZDA poslastica med Sabalenko in Ribakino

Prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka je v noči na petek na stadionu Arthur Ashe s 7:5 in 6:2 odpravila Jessico Pegulo, isto igralko pa je ugnala tudi na poti do naslova v letih 2024 in 2025. Jelena Ribakina se je po zaostanku vrnila v dvoboju in premagala šampionko iz leta 2023 Coco Gauff s 3:6, 6:4, 6:4, ki ji ni pomagala niti podpora nekdanje prve dame ZDA Michelle Obama s tribun. Slednja si je seveda želela, da bi "prva teniška dama" New Yorka spet postala katera od ameriških igralk. Dvoboj bo spremljal tudi prestiž v boju za naziv trenutno najboljše igralke na svetu. Ribakina si je že z uvrstitvijo v polfinale priigrala prvo pozicijo na ponedeljkovi lestvici WTA, doslej vodilna Sabalenka pa bo nedvomno skušala dokazati, da je teniško igrišče edino merilo za to, katera je res boljša.

Sabalenka pa bo igrala tudi za vpis v teniško zgodovino New Yorka. Doslej sta se do treh zaporednih naslovov v New Yorku prebili le Američanki Chris Evert in Serena Williams. Da je to možno, je dokazala predvsem v drugem nizu, kjer se je tretjepostavljena Pegula branila vsega 37 minut, tekmici pa ni ponudila točke za brejk. Sabalenka ima za sabo težko poletje. Spomladi je zablestela z zmagama v Indian Wellsu, kjer je v finalu premagala prav Ribakino, in Miamiju, pozneje pa je iskala pravo formo, ki pa jo je našla v New Yorku. "Bila sem obupana. Zelo sem si želela finale in seveda si zdaj želim iti do konca. Pripravljena sem na vse, kar bo treba," je po tekmi povedala 28-letna Sabalenka, ki je Peguli predvsem z odlično igro z osnovne črte vzela sanje o prvem naslovu. "Njena raven igre je bila neverjetno visoka. Iskreno ne vem, če bi danes lahko naredila kaj več," je dobro igro in formo tekmice pohvalila tudi poraženka.

Aryna Sabalenka FOTO: AP

Ribakina je Sabalenko letos januarja že premagala v finalu odprtega prvenstva Avstralije in zdaj želi ta uspeh ponoviti. "Mislim pa, da bom morala svojo igro vsekakor dvigniti na višjo raven, servirati precej bolje kot danes in ostati agresivna," je po polfinalu dejala Ribakina. Polfinale, ki je trajal dve uri in 10 minut, se je začel po ameriških notah. Gauff je povedla s 4:2, nato pa niz osvojila brez izgubljene točke na servisu.

Jelena Ribakina FOTO: Profimedia