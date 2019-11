V Zlatorogu je vse mogoče

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zadnjih štirih tekmah Lige prvakov vknjižili tri zmage. Približali so se izpolnitvi zastavljenega cilja, preboja v osmino finala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Vsi v slačilnici dihajo kot eno in z zavedanjem, da v letošnji sezoni med evropsko elito niso pravzaprav naredili še ničesar, upajo na nadaljevanje spodbudne evropske sezone. “Hvala za glasno podporo, ki ste nam jo nudili doslej,” se je navijačem po zadnjem treningu pred nedeljskim obračunom prek družbenih omrežij zahvalil steber obrambe Vid Poteko , ki verjame, da lahko na krilih polnega Zlatoroga uspe tudi čudež. A prioritetni cilj ni zmaga, ampak vrhunska predstava skozi celotnih 60 minut obračuna, disciplina v igri, ki jo zahteva glavni trener Tomaž Ocvirk . Skupek vrhunske igre in discipline bi lahko prinesel zmago, a premagati klub, ki ga finančno podpira najbogatejši Madžar Szandor Csanyi , sicer predsednik madžarske nogometne zveze, bi bil pravi čudež.

In čudeži so se v preteklosti v Zlatorogu že dogajali. “Doma v Zlatorogu vedno igramo dobro, ne glede na nasprotnika. Tudi lani smo s Szegedom tu igrali dobro. Pričakujem dobro tekmo, odlično za gledalce. Potrebno bo zaustaviti njihove glavne adute. Zame v vratih bo izziv tudi njihov najboljši strelec Radivojević,” pred tekmo razmišlja vratar Klemen Ferlin , ki ga čaka izjemno zahtevno delo. A s fantastično predstavo, na takšno, ki v letošnji sezoni še čaka, bi lahko soigralcem izdatno pomagal do uspeha. A brez obrambe, ki mu bo morala pri tem pomagati, ne bo šlo. Tekmeca se dobro poznata, za nameček dres madžarskih pokalnih prvakov nosita organizator igre Dean Bombač in orjak na črti Matej Gaber . S tribun bo madžarskega giganta podpiralo tudi 200 glasnih navijačev, tako, da se bo tudi na tribunah Zlatoroga odvijal izjemen boj.

Spodbuda, ob kateri so si oddahnili tudi navijači

Ko je pivovarski gigant Heineken prevzel Pivovarno Laško so se mnogi prijeli za glavo, v prvi vrsti vsi, ki imajo celjski rokomet radi. Bali so se, da bodo slovenski državni prvaki ostali brez generalnega pokrovitelja, da se bodo začele težave. A zgodilo se je ravno obratno, saj se je pivovarski gigant odločil, da podaljša sodelovanje še pred iztekom obstoječe pogodbe. “Zame so stvari zelo jasne. Najprej odločen ne tistim, ki so mislili da se bo to zgodilo. Zakaj? Šport je zelo dober za posel! Na vlaganje v šport gledamo, kot na investicijo in ne, kot metanje denarja skozi okno. Menim, da lahko od dolgoročne pogodbe obe strani profitirata ogromno. Po drugi strani pa je potrebno biti družbeno odgovoren in mislim, da smo s tem podaljšanjem to dokazali. Podobno so razmišljali tudi nekateri, ko je bilo govora o pivovarskem pokroviteljem, delom naše skupine, pa se ni zgodilo nič. Mi smo zraven in ne gremo nikamor. Želimo, da bi po več kot 30 letih, naša povezanost z rokometom trajala še naslednjih 30 let, a tako dolga podaljšanja pogodb niso se ne dogajajo,” je za 24ur.com povedal direktor marketinga Pivovarne Laško Union David Zappe.