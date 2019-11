Celjani pred 'balkanskim El clasicom': Tekma, na kateri moramo vsi pustiti svoj zadnji atom moči

Kaj podobnega bi si seveda v celjskem taboru želeli tudi tokrat, a seveda bo na drugi strani stalo zelo motivirano in drugačno moštvo, na klopi katerega so se od zadnjega obračuna v Zlatorogu zgodile že dve trenerske spremembe. Lina Červarja je najprej zamenjal Branko Tamše , a tudi on kot večina njegovih predhodnikov v zadnjem času, na klopi ni zdržal dolgo. Pred kratkim jo je moral prepustiti povratniku, slovenskemu selektorju Veselinu Vujoviću , ki mu bo prav obračun s Celjem, še poseben izziv in motivacija. Vse misli lahko obe ekipi usmerita v tekmeca, namreč nedeljskemu obračunu v Zlatorogu, bo že v četrtek nato sledil povratni obračun v Zagrebu, ko bo jasno katera ekipa bo vsaj nekoliko v prednosti v boju za šesto mesto v skupini. Zagreb je prav v zadnjem krogu, na gostovanju pri Elverumu prišel do svoje prve točke in za sedaj kaže, da se bo o šestem mestu odločalo med nedeljskima nasprotnikoma. Zato sta točki doma z Zagrebom nuja, pomembni pa sta za obe ekipi. Z dvema zmagama na medsebojnih dvobojih bi si ekipa, ki bi ji to uspelo, na široko odprla vrata do napredovanja, razdelitev zmag bi pomenila neizprosen boj do konca, ko bi bila pomembna tudi gol razlika. Seveda pa obe ekipi najprej razmišljata o prvem obračunu in kako priti do zmage. Zadnji obračun je z visoko razliko pripadel Celju, kako pa bo tokrat v Zlatorogu?

"Do tega trenutka še nismo podrobneje analizirali tekme z Zagrebom, saj smo še včeraj imeli tekmo domačega prvenstva, ki smo jo odigrali zelo dobro in na njej odpočili nosilce igre, hkrati pa so tisti, ki so priložnost dobili, pokazali, da lahko nanje računamo tudi na preostalih tekmah. Ta rotacija in deljenje minutaže, ter tako ustrezen počitek določenih igralcev je v tem ritmu tekme, v katerem smo, zelo pomemben. Z Zagrebom nas čakata dve tekmi v petih dneh, kjer smo najprej seveda osredotočeni na prvo v nedeljo. Zelo bi bil vesel, če bi videl polno dvorano in da bi navijači pričarali čudovito vzdušje. To bi bilo za našo ekipo, ki je zelo mlada zelo pomembno in dodaten igralec," je bil trener Ocvirk izčrpen za uradno spletno stran celjskega kluba. "Ponoviti moramo dobre predstave iz te sezone in biti vsi na najvišjem nivoju. To nam je v tej sezoni morda uspelo enkrat, torej da povežemo odlične obrambe vratarja in prav takšno igro vseh igralcev v polju. To bomo v nedeljo potrebovali, ko seveda vsi želimo zmago. Na drugi strani pričakujem njihovo agresivno igro, igrajo čvrsto, disciplinirano, v obrambi na meji izključitve in takšno igro s strani Zagreba pričakujem tudi tokrat. Morali bomo biti potrpežljivi, hkrati pa tudi sami na podobnem nivoju, borbeni, odločni, v pomoč vratarju, v napadu pa zbrani in osredotočeni na naše naloge," je še dejal.