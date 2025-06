V Zlatorogu zavel svež rokometni veter: nov direktor, predsednica, trener

Predsednica kluba, Alenka Potočnik Anžič , je, kot piše na uradni klubski spletni strani, UO predlagala Nejca Ajdnika, saj je zagovornica kontinuitete, in o imenovanju povedala: "S postavitvijo Nejca Ajdnika na mesto vršilca dolžnosti direktorja zagotavljamo kontinuiteto delovanja in stabilnost kluba. Nejc klub odlično pozna – ne le skozi dolgoletno prisotnost, temveč tudi skozi razumevanje vseh ključnih procesov, ki potekajo znotraj kluba. Prepričana sem, da bo s svojo predanostjo, znanjem in energijo pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju RK Celje Pivovarna Laško. V imenu vodstva mu želim uspešen začetek te odgovorne poti."

Nejc Ajdnik, ki mesto vršilca dolžnosti direktorja največjega slovenskega rokometnega kluba prevzema z današnjim dnem, o ponujeni priložnosti in prihajajočih izzivih: "Z največjo mero odgovornosti in spoštovanja prevzemam zaupano funkcijo meni ene največjih športnih institucij v Sloveniji. RK Celje Pivovarna Laško v naslednjem letu praznuje 80. obletnico delovanja, kar pove vse o razsežnostih izjemnega športnega kolektiva, ki je bil vedno prepleten z lokalnim okoljem na eni in pomemben člen v mednarodnem okolju na drugi strani. Pred nami je ogromno izzivov, ki jih je možno premagati zgolj z odličnim delovanjem vseh klubskih organov in dobro komunikacijo. Moje delovanje bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, jasno razdeljenih nalogah ter vlogah, ob tem pa bomo vsi skupaj sledili zastavljeni klubski viziji ter strategiji. Verjamem, da bom s svojo energijo, izkušnjami delovanja na večjih področjih v klubu poskrbel, da bomo učinkoviti, inovativni in uspešni. Z veliko optimizma se podajam na pot, ki je pred nami. Uspešno prihodnost lahko skupaj tvorimo igralci, trenerji, sponzorji, navijači. Zahvaljujem se predsednici in članom UO za zaupanje in priložnost."