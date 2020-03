Zaradi koronavirusa v zraku tudi Roland Garros

Masters v Augusti, prvi major sezone v golfu, bi se moral začeti 9. aprila, Giro po Italiji 9. maja, odprto prvenstvo Francije v Roland Garrosu pa 24. maja. Prvi dve tekmovanji sta odpovedani oziroma prestavljeni, odločitev o igranju v Parizu pa direktor prepušča zdravstveni stroki oziroma državnim organom.

"Sicer imamo še nekaj časa, vendar mislim, da igranje brez gledalcev nima ekonomične logike. Zdaj je na prvem mestu zdravje in tudi, ko bomo sprejemali odločitev, bo ta v rokah zdravstvene stroke in ne francoske teniške zveze," je dejal Guy Forget. ATP in WTA sta ta teden odpovedali vse turnirje za moške in ženske (najmanj) do 27. aprila.

Za turnir Roland Garros je sicer letošnje leto prelomno. Igrišče Philippa Chatrierja je namreč (sicer kot zadnje od turnirjev za grand slam) dobilo premično streho. Ta bo zagotavljala, da se bodo tekme na osrednjem igrišču nemoteno odvijale kljub slabšemu vremenu. A vprašanje je, če bo streha premiero dočakala že v letu 2020.