McNulty ostaja v rumenem, Pogačar in Roglič hranila moči za odločilno etapo

Na dirki po Baskiji je bila na sporedu razgibana 5. etapa od Hondarribie do Ondarroe (160,2 km). Pred zadnjima dvema dnevoma so očitno v nizozemski Jumbo Vismi sklenili, da majico vodilnega predajo in do zadnje etape prepustijo drugemu moštvu, da bi razbremenili mlado podporno ekipo, ki jo ima ob sebi slovenski as Primož Roglič. Tako je pred zadnjo etapo v rumenem še naprej Američan Brandon McNulty. V soboto bo na vrsti še šesta, kraljevska etapa od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) s sedmimi kategoriziranimi vzponi. Danec Mikkel Frolich Honore je zmagovalec pete etape.

Pred zadnjima dvema dnevoma so očitno v nizozemskem moštvu sklenili, da majico vodilnega predajo drugemu moštvu, da bi razbremenili mlado podporno ekipo, ki jo ima ob sebi slovenski as. V zadnji, sobotni etapi bo namreč ob sedmih kategoriziranih klancih težko nadzorovati dirko. icon-expand