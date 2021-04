Slovenci motivirani čakajo na Latvijce: Ničesar ne bodo prepustili naključju

"V reprezentanci vlada dobra atmosfera, vsi smo zdravi, čakamo tekmo," je za uradno spletno stran NZS uvodoma povedalIgor Osredkar, kapetan futsal reprezentance, ki se bo v ponedeljek v Laškem pomerila z Latvijo. "V teh dneh pilimo zadnje detajle in malenkosti, predvsem prekinitve. V prvi vrsti pa moramo gledati nase, da bomo na nivoju. Da število svojih napak povsem minimaliziramo oz. da jih ne delamo. Latvija lahko gol doseže le iz naše napake. Vsem nam je jasno, kaj je v igri, kaj hočemo,"nadaljuje Osredkar, ki se ob tem spomni na prvo tekmo z Latvijo, minimalno zmago in številne priložnosti, ki si jih je Slovenija ustvarila z dobro in podjetno igro. Se je pa zgodil tak dan, ko žoga ni hotela v latvijski gol. "Takih tekem se veselimo, saj prinašajo dodaten draž, motiv. Vsi vemo, kaj je v igri. Lahko bi bila ta tekma tudi gola formalnost. V nobenem primeru pa ni vprašljiv motiv, ta je v nastopih za reprezentanco velik,"še doda Osredkar, ki prihaja v reprezentanco po koncu rednega dela hrvaške lige, kjer je v dresu Makarske zasedel 2. mesto, ob tem pa je bil s 16 doseženimi goli tudi prvi strelec tega dela tekmovanja. "Trudim se, iz leta v leto je več izkušenj, v karieri pa sem se marsikaj naučil. Ni enostavno priti do katerekoli individualne lovorike, nisem je pričakoval, niti razmišljal o njej. Bi jo pa takoj menjal za uspeh, lovoriko svoje ekipe. A v tem hipu sta v mojih mislih zgolj in samo reprezentanca ter tekma proti Latviji,“zaključuje slovenski kapetan.

Slovenija v kvalifikacijski skupini 6 zaseda 2. mesto, po petih tekmah je zbrala 9 točk, vodi Španija (12 točk, 4 tekme), na 3. mestu je Latvija (6 točk, 5 tekem), na 4. pa Švica (3 tekme, 0 točk). Latvija je v četrtek s 4:1 premagala Švico.