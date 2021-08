Bregar: Vodstvo je odlično kadrovalo, imamo 'material' za pohod proti vrhu

Rokometašice Krima Mercatorja so se v zadnjih dneh zbrale v kompletni igralski zasedbi, s katero bodo v prihajajoči evropski sezoni po dolgem času odprto napadale sam vrh klubskega rokometa. Ljubljančanke, ki so v (oddaljeni) preteklosti že stale povsem na vrhu eminentne Lige prvakinj, si v prihajajoči mednarodni sezoni želijo konkretno krojiti sam vrh v elitnem tekmovanju. Ljubljanska ekipa bo že 27. zaporedno sezono igrala v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini.

icon-expand Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančanke, ki se vneto pripravljajo na 27. zaporedno sezono v elitnem klubskem tekmovanju Lige prvakinj, so medtem dobile še drugo pripravljalno tekmo. V ogrevalni dvorani Centra Stožice se je tokrat mudila hrvaška predstavnica v Ligi prvakinj, Podravka Vegeta, ki je klonila z 20:36.

V skupini A LP so francoski Brest, madžarski Ferencvaros, črnogorska Budućnost, romunska Bukarešta, nemška Borussia Dortmund, ruski Rostov-Don, danski Esbjerg in hrvaška Podravka Vegeta. V novi sezoni tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. Prvi del bo potekal v dveh skupinah s po osmimi klubi, nato nastopijo tekme na izločanje, najboljše štiri pa se uvrstijo na zaključni turnir. Ljubljanska ekipa je v Ligi prvakinj zmagala v letih 2001 in 2003, v letih 1999, 2004 in 2006 pa je bila evropska podprvakinja.

V nadaljevanju pripravljalnega obdobja čaka ekipo še nekaj preizkušenj. Poleg tradicionalnih krajših priprav s črnogorsko Budućnostjo bodo konec avgusta rokometašice odpotovale še v hrvaško Koprivnico na Memorialni turnir Josipa Samardžije Bepa ter v madžarski Balatonboglar. Nova sezona rokometne Lige prvakinj se nezadržno približuje, zato Uroš Bregar taktično uigrava rokometašice pred evropskimi tekmicami. "Imamo težko skupino in ne pričakujemo, da bo katera od tekem enostavna. Najtežje se bo zoperstaviti Györu, Vipersu in Metzu. A igramo v Ligi prvakinj, kjer enostavnih tekem pravzaprav ni." Rokometašice Krima Mercatorja so tik pred startom v novo sezono Lige prvakinj, za katero so tudi letos dobile posebno povabilo Evropske rokometne zveze. Ekipa je dodobra okrepljena in v vodstvu ljubljanskega kolektiva obljubljajo enakovreden boj z najboljšimi v Evropi. "Lani smo prišli do točke, ko smo se lahko bolj ambiciozno ozrli v prihodnost. S skrbnostjo smo sestavljali ekipo in mislim, da se vračamo tja, kamor sodimo. Sestavili smo kombinacijo mladih drznih igralk ter izkušenih rokometašic. V klub smo res pripeljali skoraj vse okrepitve, ki smo si jih želeli, in smo enakovredni tekmicam v elitni ligi," je na predstavitvi ekipe v Ljubljani med drugim povedala športna direktorica Deja Ivanović in razkrila dodaten optimizem, potem ko je glavni pokrovitelj s klubom podaljšal pogodbo še za dve sezoni ter pozdravila dejstvo, da so Krimovke edini slovenski predstavnik na najvišjem nivoju evropskega klubskega rokometa. "Ponosni smo, da smo že toliko zaporednih sezon stalnica v Evropi. Konkurenca med najboljšimi je vsako leto močnejša, zato je biti del nje posebna čast in obenem pohvala za strokovno vodstvo, ki dela dobro. Skladno z vizijo kluba in ekipo, ki smo jo sestavili za prihajajočo sezono, si v duhu praznovanja 20. obletnice prvega naslova evropskih prvakinj želimo, da bi se tja znova vrnili. Priložnost se ponuja že to sezono," je ob tem dejala športna direktorica kluba Deja Ivanović.

icon-expand Deja Ivanović FOTO: Damjan Žibert

Trener Bregar taktične in tehnične zamisli z igralkami pili že vse od 12. julija. Večina treningov je potekala v Ljubljani, del v Kranjski Gori, ob prijateljski tekmi so se za sparing tudi letos dogovorili s Podravko iz Koprivnice.

V Ligi prvakinj krimovke čaka težka skupina. Z Vipers Kristianstadom, ruskim CSKA in Györom, ki bo 18. septembra prvi tekmec v Stožicah, so v skupini kar tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju. Zelo se je okrepil tudi turški Kastamonu Belediyesi, močni pa so tudi danski Odense, francoski Metz in švedski Sävehof.

"Čaka nas še turnir v Koprivnici, na katerem bosta nastopila še Siofok in Ferencvaros. Potem nas pred startom septembra na Švedskem čakajo še skupni treningi z Györom. Smo konkurenčni in sezono začenjamo z velikim optimizmom," je povedal Bregar. Ta poudarja, da je tudi letos ključ do uspeha dobra obramba. "Ta omogoča hiter protinapad in to je tudi igra, s katero je do naslova v Evropi prišel Kristianstad. Komaj čakamo prve prave tekme," še pravi ljubljanski strateg. Ekipo je okrepila Francozinja Alisson Pineau, skupaj z Ocean Sercien-Ugolin pa ima ljubljanski tabor kar dve igralki, ki sta se na olimpijskih igrah v Tokiu veselili zlatega odličja. V ekipo se vračata tudi Dragana Cvijić in Andreja Lekić ter Tjaša Stanko, po porodu se na novo sezono pripravlja Alja Varagić. Novinke so tudi nizozemska vratarka Barbara Arenhart, Hrvatica Paula Posavec, Katarina Krpež Šlezak, Neja Polak in mlada domača vratarka Zala Miklič. "Sama sem še na okrevanju in upam, da se ekipi pridružim čim prej. Vsekakor lahko rečem, da nam je uspelo povezati mlade in stare in da smo v ekipi ustvarili odlično kemijo," pa k novi zasedbi Krima dodaja kapetanka Nina Žabjek, ob Sanji Radosavljević edina na seznamu rekonvalescentk.

icon-expand Krimovke so močno igralsko okrepljene pred novo evropsko sezono, zato vodstvo kluba odkrito napoveduje boj za vrh ... FOTO: Damjan Žibert

Ob omenjenih so na seznamu še Manca Jurič, Ema Abina, Valentina Klemenčič, Harma van Kreij, Nataša Ljepoja, Tija Gomilar Zickero, Jovana Risović in Maja Svetik. Med boljšimi je klub zapustila le Matea Pletikosić. V Ligi prvakinj Ljubljančanke čaka težka skupina. Z Vipers Kristianstadom, ruskim CSKA in Györom, ki bo 18. septembra prvi tekmec v Stožicah, so v skupini kar tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju. Zelo se je okrepil tudi turški Kastamonu Belediyesi, močni pa so tudi danski Odense, francoski Metz in švedski Sävehof. "Občutki desetletje kasneje biti spet v Ljubljani so odlični. Res sem vesela, da sem tukaj. Cilji strokovnega vodstva so visoki, kar je tudi prav. Zavedam se, da je skupina težka, a če želiš priti na vrh, ne moreš izbirati poti. Najbolj se veselim težkih tekmic, vsi iščemo takšne tekme, dobre so za napredek ekipe, za publiko. Največji izziv mi predstavlja Györ," je po prvem delu priprav na novo sezono povedala povratnica, izkušena Srbkinja Andrea Lekić.