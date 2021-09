Slovenija začenja operacijo 'Nizozemska 2022'

Sicer selektor naše reprezentance Tomislav Horvat že pogleduje v reprezentančno jesen, ko se bodo člani pripravili na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Nizozemskem. Med 25. in 26. septembrom bodo člani v Umagu, tam pa se bodo srečali z izbranima vrstama Bosne in Hercegovine in Slovaške. "Igramo z ekipama, ki bosta tudi na EP. Želim čutiti kvaliteto, predvsem pa si želimo močnih tekem," navrže selektor in v izjavi za uradno spletno stran NZS še pravi: "Začenjamo priprave na evropsko prvenstvo, ki bo januarja na Nizozemskem. Prvi dve tekmi igramo z ekipama, ki sta tudi udeleženki prvenstva, zato pričakujem močni tekmi. To je to, kar naša ekipa potrebuje. Da se čim boljše pripravimo na visok nivo, ki ga bo treba pokazati na EP, če želimo do dobrega rezultata. Upam, da ne bomo imeli težav s poškodbami ali covidom-19, da se vsi zberemo in odigramo kvalitetni tekmi," pred tokratno akcijo pove selektor Horvat.

Vabljeni igralci:

Tjaž Lovrenčič (ASD Benevento ITA), Nejc Hozjan (ASD Napoli ITA), Žan Koren (AC Hellas Verona ITA), Žiga Čeh (FK Dobovec), Teo Turk (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Nejc Berzelak (FC Litija), Igor Osredkar (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Matej Fideršek (Sampdoria Futsal ITA), Benjamin Tušar (Meta Catania C5 Bricocity ITA), Alen Fetić (Petrarca Calcio Cinque ITA), Denis Totošković (Sampdoria Futsal ITA), Jeremy Bukovec (FC Hiša daril Ptuj).

Igralci na čakanju:

Denis Kneževič (FK Dobovec), Tine Šturm (FC Litija), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Tilen Gajser (FC Hiša daril Ptuj), Kevin Caf (FC Hiša daril Ptuj).