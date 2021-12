Na seznamu kandidatov kar šest novincev

Rokometaši, uvrščeni na seznam kandidatov, predstavljajo nabor imen, iz katerega bo glavni trener slovenske izbrane vrste Ljubomir Vranješ izbral reprezentante, ki bodo prejeli vabilo na priprave pred prvenstvom stare celine. To se bo za Slovence začelo 13. januarja z dvobojem proti Severni Makedoniji, pred odhodom v Debrecen pa se bodo izbranci Ljubomirja Vranješa pomerili še s Hrvaško (29. decembra) in z Italijo (5. in 7. januarja). Na spisku reprezentančnih kandidatov najdemo šest novicev, ki še niso zbrali uradnega nastopa za reprezentanco na članski ravni. To so Staš Slatinek Jovičič, Tilen Sokolič, Timotej Grmšek, Uroš Miličevič, Jernej Drobež in Tadej Kljun, ki je z državnim moštvom že treniral na zadnji reprezentančni akciji v novembru. Število igralcev, ki v sezoni 2021/22 branijo barve klubov v Ligi NLB, dopolnjujejo Celjani Vid Poteko, Miljan Vujović, Tilen Kodrin, Tadej Mazej in Matic Suholežnik, Slovenjgradčan Vid Levc ter vratar Gorenja Velenja, Aljaž Panjtar. Med čuvaji mreže so si uvrstitev na seznam selektorja prislužili tudi Jože Baznik, Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic. Slednji trije bodo na reprezentančni zbor v primeru Vranješevega vabila pripotovali iz Nemčije, kjer si kruh služijo tudi Miha Zarabec, Nejc Cehte, Domen Novak in Kristjan Horžen.