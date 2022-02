Celjani v naslednji sezoni z mladim hrvaškim reprezentantom

Matični klub Patrika Martinovića je bil Zamet Rijeka, v prejšnji sezoni pa je za LL Grosist Slovan na 26 tekmah dosegel 103 gole, v tej pa na 13 obračunih 50. Gre namreč za stalnega člana mladih reprezentanc Hrvaške, s katerimi je nastopil na treh večjih tekmovanjih. "Vsa Evropa ve, kakšen klub je Celje Pivovarna Laško z izjemno rokometno tradicijo in zame sploh ni bilo vprašanja. Že sedaj sem vznemirjen, ob tem pa imam tudi malce pozitivne treme, saj gre za velik korak in odgovornost. Potrebno bo namreč upravičiti zaupanje in vlogo, ki mi bo dodeljena. Verjamem, da bomo pisali lepo zgodovino, prav tako pa je moja želja, da se izkažem in s soigralci enkrat nastopam tudi v Ligi prvakov," je za uradno spletno stran celjskega kluba dejal Martinović in dodal, da si želi z igrami v Celju priti tudi do možnosti nastopa v hrvaški članski reprezentanci.