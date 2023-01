Val 'pretepov' v ligi NBA se nadaljuje

Najprej sta se na tekmi Milwaukee Bucks - Toronto Raptors soočila Gary Trent ml. in Brook Lopez. Pravzaprav se je Trent ml. znašel v 'objemu' centra Bucksov, ki je bil vidno razburjen in je nasprotniku z glave celo snel trak. Hitro sta posredovala Trentova soigraleca OG Anunoby in Pascal Siakam. Pritekli so tudi sodniki v družbi preostalih igralcev in odvili so se v letošnji sezoni še kako znani prizori.