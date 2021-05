Valentina Klemenčič je Krimova prihodnost

Rokometašice Krima Mercatorja so tri tekme pred koncem državnega prvenstva že potrdile 26. lovoriko v tem tekmovanju.

Največ, kar devet jih je dosegla proti tekmicam iz Kopra, skupno 92. V Ligi prvakinj je nemalokrat Krimu priborila strel z bele točke, v osebno statistiko je dodala tudi 34 zadetkov. Najbolj razpoložena je bila proti Madžarkam doma ter na Danskem. 19-letnica, ki nosi dres Krima od leta 2018, ostaja v klubu še tri sezone. "To, da ostajam v Ljubljani še tri sezone, mi pomeni ogromno. Prepričana sem, da bom v tem času napredovala kot igralka, želim si tudi, da bi kar najbolje pripomogla k uresničitvam ciljev kluba. Ponosna sem, da sem del Krimovega projekta, v katerem ciljamo na evropski vrh. Rehabilitacija rame poteka odlično, kmalu bodo na vrsti fizioterapije in razgibavanja, potem pa – upam – že vrnitev na igrišče. Hvaležna sem klubu za vso pomoč na moji poti okrevanja ," je za uradno spletno stran dejala mlada krožna napadalka.

"V klubu smo izjemno ponosni, da smo se z eno najbolj nadarjenih mladih igralk Evrope, dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Prepričana sem, da bo s svojim odnosom do dela, angažiranostjo in športnim življenjem doprinesla k temu, da skupaj nadaljujemo njen razvoj do vrhunske športne ustvarjalnosti. Verjamem, da lahko postane ena najboljših krožnih napadalk na svetu," je ob uspešno sklenjenem podaljšanem sodelovanju z mlado rokometašico za spletno stran kluba dejala športna direktorica Deja Ivanović.