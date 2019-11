Valtteri Bottas se ločuje zaradi kariere v F1: To je najbolje za oba

"Najini poti se ločujeta zaradi izzivov moje kariere in mojega trenutnega življenjskega položaja. Misliva, da je to najbolje za oba, tudi za najini prihodnosti, da se ločiva kot prijatelja. Emilii bom večno hvaležen za to, ker se je tolikokrat žrtvovala zame," je povedal Valtteri Bottas, drugi v minuli sezoni za moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom.