Valverde in Mas kapetana Movistarja za Tour: Lahko dosežemo veliko

"Zelo sem zadovoljen z načrtom ekipe. Na Tour pošiljamo odlično ekipo, ki nama bo v pomoč, da prideva do dobrih rezultatov. Prepričan sem, da lahko dosežemo veliko," je dejal Alejandro Valverde, svetovni prvak in zmagovalec Vuelte leta 2009.

"To bo zelo posebna, a hkrati zelo zanimiva sezona, upam, da bomo izkoristili kar največ priložnosti," je še dodal Valverde, ki ne bo mogel nastopiti na nekaterih enodnevnih klasikah, ki se prikrivajo z Vuelto.

Soler: Velika odgovornost

S programom je zadovoljen tudi Marc Soler, zmagovalec dirke Pariz-Nica leta 2018. Kot pravi vodstvo ekipe, si je priložnost biti kapetan zaslužil, doslej jih ni imel veliko.

"Veselim se, da bom lahko pokazal kakovost. Bo pa zame to tudi velika odgovornost," meni Soler, ki bo na Giru, največjemu poražencu novega koledarja, kolesaril med 3. in 25 oktobrom. Tour načrtujejo od 29. avgusta do 20. septembra, Vuelto pa od 20. oktobra do 8. novembra.