Valverde zbodel ekipo Jumba: Astana je rešila rdečo majico Rogliča

"Moramo biti zadovoljni," je po 17. etapi razlagal tretjeuvrščeni v skupni razvrstitvi Vuelte po 17. etapi Alejandro Valverde."Taktično gledano imamo dve zelo dobri osnovi. Razlika se je naredila s pobegom in z Nairom v ospredju smo lahko bili mirni," je po etapi razlagal 39-letnik. Ta se pobegli skupini ni mogel priključiti, saj je vozil na napačnem delu glavnine, ko se je ta razcepila. "Vse se je zgodilo v trenutku in ni bilo veliko časa za ustrezno reakcijo," je potarnal Španec.

Znova se je pokazalo, da ekipa Jumba-Visma pri hitrih taktičnih reakcijah ne zna dobro odreagirati, kar se je večkrat videlo že na letošnjem Giru. Tokrat so zaspali pri pobegu Quintane, na koncu pa skušali zmanjšati zaostanek, a jim je to uspelo le delno. "Jumbo je poskušal zmanjšati razliko, toda niso zmogli. To nam je dalo še več prednosti. V enem od vzponom smo še pospeševali, da bi razorožili ekipo Jumba, toda Astana je bila zelo dobra in ostala v ospredju glavnine. Astana je rešila rdečo majico Rogliču, toda tukaj se vsak bori za svoj interes. Veliko kolesarjev je danes trpelo in mogoče se bo to jutri poznalo, še posebej pri tistih, ki so poganjali cel dan. Jaz nisem, ves čas sem bil v skupini," je pojasnil Valverde. Roglič in Pogačar sta zaključek etapa ostala brez pomagačev, kar bi se utegnilo poznati v gorski 18. etapi od Colmenar Vieja do Becerrila de la Sierra. Tudi Quintana po silovitem begu najbrž ne bo ravno svež ...

Ekipa Astane je seveda skrbela, da zaostanek Miguela Lopezaza Quintano ni bil prevelik. Ta je zdaj na petem mestu z dobrimi 4 minutami zaostanka za Rogličem. Jan Pogačar na četrtem mestu za Rogličem zaostaja 3 minute in 42 sekund.