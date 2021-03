Van Aert melje dalje: Belgijec dobil sprint od Genta do Wevelgema

Tako kot je za belgijske dirke običajno, je tudi letošnjo klasiko Gent-Wevelgem krojil veter. Poskrbel je, da se je glavnina, v kateri zaradi okužb ni bilo ekip Bora-Hansgrohe in Trek-Segafredo že v prvi polovici 247 kilometrov dolge dirke razbila, v ospredju je ostalo 21 kolesarjev.

Skupina se je na drugem vzponu na Kemmelberg – vzpon je tlakovan z granitnimi kockami, zmanjšala na devet članov, do konca pa sta odpadla še Sam Bennett (kamera ga je ujela, kako bruha, op. a.) inDanny van Poppel.

"V bočnem vetru, ki je bil prisoten skozi vso dirko, smo morali garati. Znebiti smo se morali čim več nevarnih sprinterjev, napori so bili hudi, hitrost velika, a vse to se je obrestovalo. Zelo mi je pomagalo, da je bil v skupini z mano tudi moštveni kolega Nathan Van Hooydonck. Toda v sprintu so sodelovali asi te prvine, zato si štejem v čast, da sem zmagal," je po prvi zmagi na tej dirki, ki je lani odpadla, dejal 26-letni Wout van Aert, ki se je veselil 20. zmage v profesionalni karieri, toda šele prve na domačih spomladanskih klasikah.

Lani je dobil italijanski Strade Biache in Milano–San Remo, letos pa je bil to po dveh etapnih zmagah na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja to njegov tretji uspeh.

Edinega slovenskega predstavnikaLuke Mezgeca (Team BikeExchange) ni bilo med najboljšimi devetdesetimi. Preizkušnje ni končal, čeprav se je večino časa vozil v prvi skupini 21 kolesarjev.