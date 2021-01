Van Aert podaljšal z Jumbo Vismo? Pišejo nekaj, kar ni res

Van Aert in Sagan (skrajno levo)

Moštveni kolega in eden glavnih pomočnikov na velikih dirkah Primoža Rogličase bo za kratek čas pridružil pripravam ekipe v španskem Alicanteju in bo belgijsko meglo in hladno vreme zamenjal s soncem.

"Pozdravil bom ekipne kolege, opravil nekaj treningov, predvidevam pa, da bom imel v Alicanteju največ dela s fotografi. Kolo za ciklokros bo ostalo doma, na njega se bom vrnil že naslednjo soboto," je dejal Wout Van Aert, ki bo 24. januarja nastopil na svetovnem pokalu v ciklokrosu v Overijseju, teden pozneje pa še na svetovnem prvenstvu v Ostendeju.