Van Aertu etapa, Roglič v glavnini

Primož Roglič ima tokrat okoli sebe zelo močno moštvo z Dancem Jonasom Vingegaardom na čelu, poleg njiju pa bodo za Nizozemce dirkali še Nizozemec Steven Kruijswijk, Belgijca Wout Van Aert in Tiesj Benoot, Francoz Christophe Laporte in Avstralec Rohan Dennis.

Roglič pred letošnjo sezoni ni imel ravno veliko sreče s francoskimi cestami, je pa ta trend nekoliko obrnil prav letos, ko je z zvrhano mero pomoči belgijskega moštvenega kolega Van Aerta v zadnji etapi Pariz-Nice uspel odbiti napad Britanca Simona Yatesa za skupno zmago. V uvodni, 191,8 kilometra dolgi etapi od mesta La Voulte-sur-Rhone do Beauchastela, ki je sicer vsebovala štiri kategorizirane gorske cilje, a vzponi niso bili posebej zahtevni, je na cilj prišel v glavnini in v času zmagovalca, zasedel pa je 30. mesto.

Kolesarje sicer na dirki čaka osem etap, od tega dve gorski naslednji konec tedna, pred tem pa še pet razgibanih etap ter ena vožnja na čas. Prva etapa bo na vrsti danes od La Voulte-sur-Rhona do Beauschastela (192 km). Je dokaj razgibana, a večjih premikov med kandidati za skupno zmago ne bi smela ponuditi. "Spomladanski del sezone je bil naporen in dolg. Potreboval sem nekaj počitka, še kako pa so mi pomagale 12-dnevne skupinske priprave v Tignesu. Čutil sem, da sem tam, kjer želim biti, to sem danes dokazal. Ekipa je danes spet pokazala odlično delo, jaz sem samo postavil piko na i. Etape na tej dirki mi ustrezajo, verjamem, da se bo ponudila še kakšna možnost. Želim si tudi zeleno majico najboljšega po točkah, a to ni nuja," je dejal Van Ert, ki je tudi obljubil pomoč Rogliču in Jonasu Vingegaardu: "Verjamem v medsebojno pomoč, gradimo zaupanje za Tour."

Od tekmecev za zmago v skupnem seštevku bodo na Dauphineju nastopili Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Španec Enric Mas (Movistar), Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ), Avstralca Ben O'Connor (AG2R Citroen) in Jack Haig (Bahrain-Victorious) ter še nekateri drugi.