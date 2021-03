Belgijska klasika v nizozemskih rokah, Bujakova 8.

Nizozemska zvezdnica Annemiek van Vleuten je zmagovalka ženske različice dirke po Flandriji. Dobrih 122 km dolgo traso je premagala v treh urah in štirih minutah za 75. zmago v karieri. Od Slovenk je bila najboljša Eugenia Bujak na osmem mestu. V cilj je 31-letna Poljakinja, ki zadnjih nekaj let kolesari za Slovenijo in moštvo Ale BTC Ljubljana, pripeljala 19 sekund za zmagovalko. Za zmago sta se udarili van Vleutenova in Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, ki pa je morala priznati premoč uglednejši tekmici. Špela Kern (Massi-Tactic) je bila 41. z zaostankom štirih minut in 40 sekund, Urška Žigart (Team Bike-Exchange) je preizkušnjo končala na 104. mestu (+9:02).

S tem je 28-letni Nizozemec Dylan van Baarleslavil peto zmago v karieri, prvo po etapni zmagi na kriteriju Dauphine pred dvema letoma. Van Baarle, član ekipe INEOS Grenadiers, je sicer v zelo dobri formi, saj je zadnji dve klasiki po belgijskih cestah na dirki E3 Saxo Bank in Gent‒Wevelgem končal na sedmem oziroma osmem mestu. INEOS Grenadiersi so blesteli že na nedavno končani dirki po Kataloniji, ko so zasedli prva tri mesta – zmagal je Anglež Adam Yates pred moštvenima kolegoma, Avstralcem Richiejem Portom in Valižanom Geraintom Thomasom.

Dirka po Flandriji se je razživela v drugi polovici, ko so prišli na vrsto vzponi in z granitnimi kockami tlakovane ceste. Prvi je resneje na Taaienbergu potegnil olimpijski prvak Greg van Avermaet(Ag2r Citroen) in nakazal začetek boja za zmago. Favoriti so ostali skupaj v manjši skupini, Van Baarle pa se jim je izmuznil 50 km pred koncem, na Bergten Houtu.

Alaphilippe in Van der Poel varčevala z močmi

Brez pravega sodelovanja v večji skupini favoritov sta brez možnosti za zmago ostala Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck‒Quick-step) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki sta že hranila moči za nedeljsko preizkušnjo po Flandriji. Van Baarleju je sprva sledila skupina osmih kolesarjev z zmagovalcem dirke Milano‒San Remo na čelu, Belgijcem Jasperjem Stuyvenom (Trek-Segafredo), a je 28-letniku iz Voorburga uspelo z močnim ritmom v cilju zadržati 26 sekund naskoka. V ozadju je sledil le še boj za drugo mesto po združenju obeh zasledovalnih skupin.

"To je res pomembna zmaga. Lani je bila za nami težka sezona, zdaj pa smo na dobri poti. Pristop na klasikah smo spremenili, smo bolj napadalni. Lepo je in vesel sem, da sem lahko postavil piko na i," je po dirki dejal van Baarle.

Edini slovenski predstavnik na dirki, Luka Mezgec(Team BikeExchange), preizkušnje ni končal. V nedeljo bo na sporedu drugi kolesarski "spomenik" sezone, dirka po Flandriji med Antwerpnom in Oudenaardom (263,7 km).