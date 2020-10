Van der Poel ugnal Van Aerta, Alaphilippe trčil v motor in grdo padel

Na eni najtežjih enodnevnih preizkušenj v kolesarski karavani je v prvem delu pobegnilo šest kolesarjev, ki jih je glavnina pustila v ospredje za več kot sedem minut. Nekaj več kot 244 kilometrov dolga preizkušnja pa je bila odločena v drugi polovici, ko so si eden za drugim začeli vrstiti strmi, kratki vzponi z granitnimi kockami. Na njih so imeli veliko težav tudi favoriti, tako sta denimo Van Aert in njegov rojak Jesper Stuyven padla, a brez posledic za nadaljevanje ene od petih največjih klasik v sezoni.

Šestdeset kilometrov pred ciljem so se v glavnini začeli ogorčeni boji za pozicije pred ključnimi vzponi in odseki kock. Skupina je ostala številčna, favoriti pa so 50 kilometrov pred ciljem ujeli ubežnike.

Kmalu pa je glavnina razpadla, v ospredju pa so se znašli trije glavni favoriti, Alaphilippe, van der Poel in Van Aert. V ozadju jih je lovila skupina 18 kolesarjev. Toda potem je 35 km pred koncem ob stiku z motoristom grdo padel Alaphilippe, ki se je držal za komolec in ni mogel nadaljevati preizkušnje. Spredaj sta ostala van der Poel in Van Aert, ki sta po klasiki Gent-Wevelgem eden drugega obsojala, da ni bilo pravega sodelovanja v boju za prestižno zmago.