Van der Poel v zaključku zlomil tekmece za zmago na Strade Bianche

Okoli 50 km pred koncem se je dirka razživela po napadu Alaphilippa (Deceuninck-Quick-step) in v ospredju se je hitro ustalila manjša skupina kolesarjev, med katerimi je bil tudi Pogačar (UAE Team Emirates), ki je lovil prvo zmago na enodnevnih dirkah. Dvaindvajsetletnik je bil 70 km pred ciljem udeležen v padcu trojice, a je ob tem le predrl zračnico in izgubil nekaj sekund, ki jih je hitro nadoknadil. Najbolj dejaven je bil v ospredju prav Alaphilippe, ki je v najtežjem osmem sektorju že skorajda zlomil Belgijca Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) in Britanca Toma Pidcocka (INEOS Grenadiers).

Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) je zmagovalec 15. dirke Strade Bianche, ki sodi v svetovno serijo kolesarstva. Na toskanskih makadamskih cestah je zmagovalec lanske dirke po Flandriji ugnal Francoza Juliana Alaphilippa na drugem in Kolumbijca Egana Bernala na tretjem mestu. Najboljši Slovenec Tadej Pogačar je bil na koncu sedmi. Preizkušnja je v lepem vremenu ves čas potekala v visokem ritmu, saj so moštva s favoriziranimi kolesarji ves čas nadzorovala ubežnike v prvi polovici. Nihče od njih si ni privozil večje prednosti. Med drugim je poskušal tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorius), a ni bil uspešen.

Bernal in Alaphilippe nista našla odgovora

V zadnjem sektorju, ki se je začel 13 km pred koncem, je na kratkem, a zelo strmem vzponu (18-odstotni naklon) napadel Van der Poel in povsem razbil skupino. Sledil mu je Alaphilippe, kasneje pa se je priključil še Bernal (INEOS Grenadiers). Trojica je nato obračunala za zmago na trgu Piazza del Campo v osrčju Siene. Van der Poel je nato na zadnjem vzponu povsem zlomil Alaphilippa in Bernala, ki sta ostala brez moči, Nizozemec pa se je po izjemni predstavi lahko veselil prestižne zmage, skupno že 29. v karieri.

"To je dirka, ki sem jo res želel dobiti. Dobro sem se počutil na zadnjem makadamskem vzponu in s tekmecema prišel v zaključek," je v prvi uradni izjavi po dirki dejal 26-letnik iz Kapellena."Čutil sem, da imam še nekaj moči za zaključek. Alaphilippe je bil malce utrujen, dejal mi je, da ga noge niso več ubogale. Vem, da se ne laže, saj vsi vemo, da vedno napada, ko ima močne noge," je še dodal zmagovalec druge letošnje preizkušnje v svetovni seriji.

Prvo je na dirki po Združenih arabskih emiratih dobil prav Pogačar, ki pa je poleg Van Aerta, Pidcocka in Avstrijca Michaela Gogla(Qhubeka-ASSOS) na zadnjem makadamskem sektorju popustil. Dirko so nadaljevali v drugi skupini, v zahtevnem zaključku pa 22-letnik s Klanca pri Komendi ni imel več moči. Zaostal je 54 sekund in s sedmim mestom izenačil drugo najboljšo slovensko uvrstitev na dirki. Četrti je bil leta 2011Jure Kocjan, ko dirka še ni bila del svetovne serije in je potekala pod imenom Monte Paschi Eroica. Na sploh prvi izdaji vse bolj priljubljene preizkušnje pa je bil sedmi še Jure Golčer.

Pogačar: Kot ekipa smo se izkazali

"To je bil dober dan za nas. Aktivni smo bili ves dan in se kot ekipa izkazali. Na koncu sem bil v ospredju med ubežniki. Na zadnjem odseku sem imel na strmem delu trenutek krize in komaj sem se privlekel do vrha. Nisem se predal in se boril za četrto mesto. Skušali smo ujeti vodilno skupino, ampak ni bilo možnosti. V zaključku sem dal vse od sebe, a nisem imel moči. Zadovoljen sem s sedmim mestom," je po dirki za svoje moštvo dejal Pogačar.

Drugi Slovenci niso bili v ospredju. Dobrega izida se je nadejal predvsem na koncu 59. Matej Mohorič(Bahrain Victorious), ki pa na eni najljubših dirk v koledarju ni zmogel slediti najboljšim in je zaostal 8:49 minute. Podobno je bilo tudi s Pogačarjevim pomočnikom Janom Polancem, pri repu uvrščenih sta bila tudi Mohoričeva moštvena kolega Tratnik in Domen Novak.