Van der Poela aretirali pred cestno dirko, na kateri je kasneje odstopil

Mathieuja Van der Poela je lokalna policija aretirala v soboto pozno zvečer po avstralskem času, potem ko se je zapletel v spor s 13- in 14-letnico, ki sta večkrat trkali na njegova vrata v hotelu, piše v poročilu policije iz Novega južnega Walesa. Ta je zapisala, da naj bi Nizozemec med sporom porinil najstnici. Ena od teh je utrpela lažjo poškodbo roke ob udarcu ob steno, druga pa je padla po tleh. Hotelsko osebje je bilo priča dogodku in kasneje poklicalo policijo. Van der Poel je potrdil, da je imel bližnje srečanje z najstnicama, a zanikal, da bi ju porinil. Pred cestno dirko, ki se je začela ob 2.15 zjutraj po srednjeevropskem času, je stopil pred sedmo silo in razkril svojo plat hotelskega dogodka. "Drži, imeli smo manjši spor. Šlo je za glasne sosede, tu pa so kar se tega tiče zelo strogi," je dejal za Sporzo, ki je o tem ponoči prva poročala. "Spat sem šel zgodaj, mladini pa se je zdelo primerno, da neumorno trka na moja vrata. Po nekaj ponovitvah sem imel vsega dovolj, obenem nisem najbolj prijazno dejal, naj nehata. Hotel je poklical policijo, odpeljali so me, vrnil pa sem se šele okoli 4. ure zjutraj," je še dodal. To je kasneje potrdila tudi avstralska policija. Ta je Nizozemca aretirala v hotelu Grand Parade Brighton-Le-Sands v Sydneyju, kjer je nastanjena njegova reprezentanca.