Legenda pikada Van Gerwen se je pretepal v vrsti za kebab

Legendarni Michael van Gerwen se je znašel v nenavadnem fizičnem sporu, potem ko je čakal v vrsti za kebab. Na posnetku je mogoče videti 36-letnega Nizozemca v gneči petih oseb pri samem pultu. Eden od udeležencev je sprožil prerivanje, medtem ko se je van Gerwen prerival z moškim s kapo. Zapele so tudi pesti.

Nizozemski igralec je nato reagiral in pojasnil, da situacija ni bila tako dramatična, kot se zdi. "Po zabavnem večeru smo si želeli nekaj prigrizniti, a sem se žal znašel v situaciji, ki bi se ji raje izognil," je dejal Van Gerwen za Darts News.

"Moški je prišel name iz kuhinje, ne obratno, po besednem prepiru. Zdaj ljudje vse skupaj prikazujejo veliko bolj dramatično, kot je bilo, kar je škoda. Kot vidite, so ljudje takoj posredovali in vse se je hitro rešilo. Celo z njegovim bratrancem sem se pogovoril pozneje in razčistili smo nesporazum, preden smo odšli," je dodal.