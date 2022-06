Van Rijthoven dokončal začeto pravljico: v finalu zmlel še Medvedjeva

Že po polfinalni zmagi smo pisali, da je njegova pravljica še toliko bolj neverjetna, če vemo, da je do turnirja v 's Hertogenboschu odigral zgolj en obračun na ATP-turnirjih in tega tudi izgubil. Bilo je to leta 2016, ko se je na turnir v Winston-Salemu prebil kot srečni poraženec po odpovedi Thanasija Kokkinakisa. A zvezde so se mu poklopile na specifični travnati podlagi v domačem okolju, in sicer na turnirju v Hertogenboschu. Da zmage niso bile naključje, pač pa posledica dobre forme in očitno naklonjenosti do travnate podlage, je dokazal še s finalno zmago proti drugemu igralcu sveta Danilu Medvedjevu. In to v kakšnem slogu: kar štirikrat je odvzel servis prvemu nosilcu turnirja, v drugem nizu – potem ko je prvega dobil s 6:4 – je vodil že s 5:0, imel žogico za 6:0, a se je nato Rus izvlekel, dobil igro, delo pa je Nizozemec končal že v naslednji igri in drugi niz osvojil s 6:1. Posledično je prišel tudi do daleč največjega uspeha v karieri. Zmage na ATP-turnirju. Naj dodamo, da do zdaj 25-letnik ni uspel dobiti niti enega samega challenger turnirja.