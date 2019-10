Vancouver napolnil mrežo Floride, Arizona slavila po kazenskih strelih

Hokejisti ekipe Vancouver Canucks, v ligi NHL naslednji tekmeci Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so poskrbeli, da se z lepo popotnico odpravljajo v Kalifornijo. Na domačem ledu so namreč kar s 7:2 premagali Florida Panthers, z dvema goloma pa se je najbolj izkazal J.T. Miller.

Hokejisti Vancouvra so že v uvodni tretjini zadeli petkrat, prvič po manj kot dveh minutah igre. Josh Leivo je k zmagi dodal gol in podajo, med strelce pa so se vpisali še Brandon Sutter, Tim Schaller, Jake Virtanenin Brock Boeser, Alex Edler in Elias Pettersson pa sta prispeval vsak po tri podaje. Domači vratar Thatcher Demko je zaustavil 27 strelov.

Edino preostalo tekmo večera so odločili šele kazenski streli; Arizona Coyotes so na gostovanju pri Buffalo Sabres zmagali s 3:2. Junak večera je bil Nick Schmaltz, ki je bil uspešen pri izvajanju kazenskih strelov, v rednem delu sta zadela Conor Garland in Carl Soderberg, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 24 obramb in zaustavil tudi vse tri kazenske strele Buffala.