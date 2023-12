Varagić: Avstrijke spoštujemo, a za nas šteje samo zmaga

Ta cilj so si slovenske rokometašice začrtale že pred potjo na sever stare celine, kjer so v dozdajšnjem poteku svetovnega prvenstva pustile odličen vtis.

"Vedele že pred tekmo, kaj pričakovati proti eni od gostiteljic turnirja. Norvežanke so zaenkrat še raven višje od nas, a tudi Slovenija počasi in potrpežljivo ruši ta most do najboljših reprezentanc na svetu. Nenazadnje je to pokazala tekma proti Franciji v prvem delu, ki bi se lahko, če ne bi storile toliko tehničnih napak v napadu, končala tudi drugače. Ampak pustimo zdaj to, saj je pred nami veliko pomembnejša tekma proti našim severnim sosedam," pravi Alja Varagić, ki na tem svetovnem prvenstvu igra kot prerojena.

"Tudi počutje je zdaj takšno, da si upam več. Ko si dobro fizično pripravljen, te potem tudi žoga bolj uboga. Verjamem, da bomo tudi na zadnji tekmi proti Avstriji prikazale našo prepoznavno igro s čvrsto obrambo in izdelanim napadom. To je recept za dober rezultat, in če bomo prave, se za pozitiven rezultat ne gre bati," samozavestno dodaja izkušeno krilo ljubljanskega Krima Mercatorja.