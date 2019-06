Vardar v finalu na kolena spravil favorizirane rokometaše Veszprema

O Vardarju so v zadnjem letu zaradi nejasne finančne slike in napovedanemu odhodu ruskega lastnika kluba Sergeja Samsonenka krožile številne informacije. Mnogi so prvaka lige prvakov iz leta 2017 pospremili na smetišče rokometne zgodovine, a zasedba iz Severne Makedonije je na jubilejnem desetem zaključnem turnirju v Kölnu znova pokorila Evropo.

V polfinalu je proti Barceloni uprizorila neverjeten preobrat in v zadnjih dvajsetih minutah nadoknadila primanjkljaj sedmih golov, na krilih tega čudeža pa je v velikem finalu ukanila še slovensko obarvani Veszprem, kjer igrajo Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek.

Finalni obračun so bolje pričeli rokometaši iz Skopja. V prvem polčasu so imeli škarje in platno v svojih rokah, predvsem na račun granitne obrambe, a tudi po zaslugi premišljenih napadov, pri tem pa je vidno vlogo imel slovenski organizator igre Staš Skube. V 18. minuti so povedli z 11:7, najvišjo prednost pa so si priigrali v 28. minuti, ko je Skube po svojem znanem strelu iz tal povišal na 16:10.

Madžarska ekipa je polčas začela z zaostankom petih golov (11:16), a je že po šestih minutah igre v drugem polčasu prepolovila primanjkljaj in znižala na 15:17. Izbranci španskega strategaDavida Davisa, ki je svoje prve strokovne korake naredil kot pomožni trener pri Vardarju in je v začetku te sezone zamenjal Šveda Ljubomirja Vranješa, so v drugem polčasu vidno popravili svojo igro v obrambi, po golu Šveda Kenta Tönnesena v 40. minuti pa so se približali na gol zaostanka (16:17).

Tekma je bila ponovno povsem odprta, v prelomnih trenutkih dvoboja pa naši vzhodni sosedi niso izkoristili daljše klopi. Močno utrujeni rokometaši iz Skopja so odbili vse njihove napade. V začetku 58. minuti so po golu hrvaškega krilnega igralca in nekdanjega člana velenjskega Gorenja Ivana Čupića povedli s 26:23, v zadnjih dveh minutah pa ubranili prednost in madžarskemu rokometnemu velikanu prizadejali nov udarec.

Veszprem v zadnjih dveh desetletjih neuspešno naskakuje najbolj imenitno klubsko tekmovanje na Stari celini. V letu 2002 mu je mero v finalu na dveh tekmah vzel nemški Magdeburg, v letu 2015 ga je v finalu premagala španska Barcelona, leto dni kasneje poljske Kielce, po lanskem pretresu zaradi poraza v osmini finala proti danskemu Skjernu - po njem je vodstvo kluba vsem rokometašem do konca sezone namenilo "minimalno madžarsko plačo" v višini slabih 500 evrov - pa je ekipa iz neposredne bližine Blatnega jezera znova ostala praznih rok.

V skopski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Brazilec Rogerio Ferreira Moraes s šestimi goli, Skube je prispeval tri zadetke. Francoz Kentin Mahe je za Veszprem dosegel šest zadetkov, vse po sedemmetrovkah, od štirih Slovencev pa je Mačkovšek dosegel dva, Gajić in Blagotinšek pa po en gol. Posebna komisija je za najbolj koristnega igralca (MVP) turnirja v Kölnu izbrala Hrvata Igorja Karačića, člana zmagovitega Vardarja.