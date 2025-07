Vasseur še naprej na čelu Ferrarija v F1

Tudi to sezono je "poskočni konjiček" na drugem mestu razpredelnice med konstruktorji, a po 13 preizkušnjah za McLarnom zaostaja že 268 točk. V seštevku dirkačev sta Monačan Charles Leclerc in Britanec Lewis Hamilton na petem oziroma šestem mestu.

Ferrari je pod vodstvom izkušenega francoskega poslovneža in inženirja Freda Vasseurja v minuli sezoni vse do zadnjega ostal v boju za naslov konstruktorskega prvaka, a je moral priznati premoč McLarnu za 14 točk.

"Njegove vodstvene sposobnosti ob spopadanju s pritiskom, sprejemanje inovacij in prizadevanja za učinkovitost se popolnoma skladajo z vrednotami in dolgoročnimi ambicijami Ferrarija," je ekipa zapisala v izjavi za javnost.

"Pod Fredovim vodenjem je Ferrari enoten, osredotočen in predan nenehnim izboljšavam. Izkazano zaupanje odraža zaupanje ekipe v strateško usmeritev in krepitev skupne odločenosti, da navijačem, voznikom in članom ekipe postrežemo z rezultati, ki jih pričakujejo," so še dodali.