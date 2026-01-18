Naslovnica
Drugi športi

Vaterpolisti gol prekratki proti Maltežanom

Beograd, 18. 01. 2026

Avtor:
STA
Vaterpolo Slovenija

Slovenski vaterpolisti se od evropskega prvenstva v Beogradu, v skupini, ki se je potegovala za mesta med 13 in 16, poslavljajo z minimalnim porazom. Za konec so s 13:14 (4:3, 4:5, 3:3, 2:3) izgubili z Maltežani. Po zmagi Slovaške nad Izraelom z 11:8 (3:2, 3:1, 3:2, 2:3) je Slovenija osvojila 15. mesto.

Za Slovenijo je bil uspeh že uvrstitev na EP, saj so brez uvrstitev na zaključni turnir ostale nekatere na papirju močnejše ekipe, kot denimo Nemčija.

Od začetka je bilo jasno, da v predtekmovalni skupini s Hrvaško, Grčijo in Gruzijo Slovenci nimajo realnih možnosti za več kot dober odpor. So pa varovanci selektorja Mirka Vičevića pokazali najboljšo igro v boju za razvrstitev od 13. do 16. mesta. Najprej so po izvajanju kazenskih strelov s 14:13 premagali Slovake, nato s 14:15 izgubili z Izraelci, pa tudi v današnjem dvoboju z Malto so dokazali, da so enakovredni spodnjemu delu udeležencev EP.

Zmaga z Maltežani bi bila za Slovence posebej sladka, saj so zadnjo pripravljalno tekmi pred EP v mariborskem Pristanu izgubili prav z Malto (12:22), tako pa so morali spet čestitati ekipi s tega Sredozemskega otoka.

Maltežani so tekmo danes dopoldan dobili v zadnjem delu, ko sta Ivan Nagaev z dvema goloma in Liam Galea poskrbela za vodstvo Malte s 13:11 in 14:12. Nace Štromajer in Jaša Kadivec sta sicer znižala, za izenačenje ter morebitno zmago s petmetrovk, ki bi pomenila 13. mesto na EP, pa je slovenski izbrani vrsti zmanjkalo časa in idej.

V prvih treh delih sta bili ekipi vseskozi izenačeni. Maltežani so v uvodu sicer povedli s 3:1, nato pa vse do izida 11:11 nobeni ekipi ni uspelo povesti za več kot za gol. V končnici so bili spretnejši tekmeci, Sloveniji, ki je igrala četrto tekmo v štirih dneh, pa se je še kako poznala odsotnost centra Aljaža Troppana, ki zaradi kazni ni igral.

vaterpolo slovenija
