Vaterpolisti šestič na EP, čaka jih veliko dela

S tem si je Slovenija priigrala šesto uvrstitev na EP. Pot na evropsko prvenstvo si je vaterpolska reprezentanca prvič priigrala leta 1999 in nastopila v Firencah. Leta 2003 je sledilo domače EP v Kranju, nato nastop na EP 2006 v Beogradu. "Tretjič zaporedoma smo se uvrstili na EP in potrdili svojo kakovost. Veliko truda vlagamo v ta šport, čeprav pogoji v Sloveniji niso dobri. Imamo pa izjemno voljo, ki jo potem pokažemo na takšnih tekmovanjih in najtežje tekme vedno odigramo, kot da gre za finale," je dejal kapetan Jure Beton .Za vzpon ekipe, ki si želi preseči generacijo Krištofa Štromajerja , Primoža Troppana , Tadeja Peranovića in druščine, pa Beton dodaja: "Ekipa je mlada. Zdaj bi potrebovali več treningov in priprav, da ujamemo ta višji srednji kakovostni razred evropskega vaterpola. Seveda pa je to odvisno od financ, prostorov in pogojev za vadbo ter konkurence. Na klubski ravni so se pokazali nekateri premiki, vzpenjajo se različni klubi in upam, da se bo to še razširilo."

Slovenci so z Nizozemci v domačem bazenu v boju za prvo mesto v kvalifikacijski skupini izgubili kar z 9:19. Najbolj je za večje upe s premagljivi tekmeci šepala igra z igralcem več, kjer je bila realizacija 17:3, pri Nizozemski pa 19:10. Ob boljši realizaciji in zadeti petmetrovki pa bi se tudi ekipa iz dežele tulipanov morala potruditi za zmago.Pred tem so varovanci črnogorskega strokovnjaka Mirka Vičevića z disciplinirano igro zanesljivo ugnali Čehe (19:8), Poljake (13:11) in Britance (16:6).

"Zdaj moramo zagrabiti v klubih, da bodo igralci napredovali, morda bo kdo dobil tudi priložnost v tujini. Pomembno je, da bomo na EP dobro pripravljeni. Seveda ne pričakujemo, da se bomo borili za zgornji del, saj to v kratkem času ne gre, lahko pa svojo igro ob primerni fizični pripravi precej izboljšamo," je dodal Matija Bernard Čanč. "Vsi smo ponosni, da tudi mi zastopamo Slovenijo na tej ravni," je bil uspeha vesel tudi Benjamin Popović, ki prav zdaj načrtuje naraščaj in se spogleduje s koncem reprezentančne kariere, a pravi: "Če me bo ekipa potrebovala, bom seveda zraven." Ob njem bo ekipa lahko računala tudi na najboljšega posameznika Jašo Kadivca, ki je kvalifikacije zaradi poškodbe izpustil. Znani so tudi vsi udeleženci EP.

Ob gostiteljici Srbiji so imeli glede na pretekle dosežke nastop zagotovljen Španci, Hrvati, Italijani, Madžari, Grki, Črnogorci in Romuni. V kvalifikacijah so bili ob Nizozemcih in Slovencih uspešni še Slovaki in Turki iz skupine v Istanbulu, Gruzijci in Izraelci iz skupine v Tbilisiju ter Francozi in gostitelji četrtega turnirja Maltežani. Največje presenečenje so pripravili Turki, ki so v domačem bazenu na odločilni tekmi s 17:16 izločili Nemce. Slednji so na EP od leta 1926 nastopili kar 34-krat, iz političnih razlogov so manjkali le na obeh prvenstvih neposredno po drugi svetovni vojni 1947 in 1950. Tokrat se na prvenstvo prvič niso prebili po športni poti.