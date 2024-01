Vaterpolistom na EP končno 14. mesto

Slovenske "hobotnice" so v četrtek na tekmi z Malto po 21 letih spet prišle do zmage na evropskih prvenstvih. Tekmec za 13. mesto pa je bila Slovaška, ki je v predtekmovanju v uvodnem krogu skupine D premagala Slovenijo z 11:7. A tudi danes, v petem obračunu teh dveh ekip na evropskih prvenstvih so bili boljši Slovaki.

Tokrat so izbranci Mirka Vičevića tekmo bolje začeli, spet se je v ekipo vrnil Andraž Pušavec, v primerjavi s prvo tekmo pa je namesto Jana Justina igral mladi Miha Šantak. Spet so sicer prvi v polno zadeli slovaški vaterpolisti, ko je bil s petih metrov uspešen Samuel Balaž, vendar je sredi četrtine Jaša Lah izid izenačil in minuto kasneje izenačil na 2:2.

Druga četrtina se je začela po slovenskih željah, saj je po treh minutah Lah dosegel še svoj tretji goli za še tretje izenačenje na tekmi. Za četrto in obenem zadnje izenačenje je v tem delu ob igralcu zadel Aljaž Troppan. Slovaki so temeljni kamen za zmago postavili še pred polčasom z delnim izidom 3:0.